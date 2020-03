CRISTALINO LODGE Para os amantes do verde e da floresta tropical, o Cristalino Lodge, na cidade de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, é o local perfeito para os hóspedes aproveitarem a folga e se conectar com a natureza, curtindo momentos únicos que a vasta biodiversidade da região oferece aos turistas que buscam por paz com o toque único que a floresta amazônica pode proporcionar (foto: Samuel Melim/Divulgação )







Após muita comemoração no carnaval, o mês de abril reserva dois ótimos momentos de folga e diversão – Páscoa e Tiradentes, com o Dia do Trabalho logo no comecinho de maio. E para quem ainda não decidiu o melhor jeito de aproveitar alguma dessas folguinhas, apresentamos algumas opções de passeios e/ou experiências para aproveitar da melhor forma possível aqui no Brasil e outras regiões paradisíacas na América do Sul.

Punta del este Que tal passar o feriado em um dos maiores cassinos da América Latina? O Enjoy Punta Del Este, no Uruguai, oferece inúmeros atrativos para quem gosta de jogos como roleta, pôquer, Black Jack, 21, caça-níqueis e outras modalidades (foto: Jorge lopez/Unsplash/Divulgação )

Maceió Tomar banho de piscina é legal, mas nadar com peixinhos em uma piscina natural é uma experiência sem igual. Mas nada se compara à exuberante Praia de Pratagy, em Maceió, umas das mais bonitas e tranquilas da região. Além disso, o intenso amarelo dourado do sol, presente de janeiro a janeiro, e a deslumbrante tonalidade azul-turquesa do mar completam o cenário dos sonhos (foto: Raphael Siqueira/Divulgação )