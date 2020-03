Paraíso intocável

Praia do Amor, merecidamente, é a mais conhecida, fotografada e compartilhada nas redes sociais (foto: Giovanni sergio/setur RN)



“Meus Deus, que coisa linda”, suspira Carla Motta, de 32 anos, contemplando o infinito do topo da falésia conhecida como Chapadão — um paredão de aproximadamente 80m de altura e tonalidade avermelhada de frente para o mar. A enfermeira mineira conta que foi seduzida pelos relatos de amigos e familiares sobre os encantos da Praia da Pipa —, um charmoso vilarejo do município de Tibau do Sul, localizado a cerca de 80 quilômetros de Natal. Economizou dinheiro durante um ano e, assim que tirou férias, realizou o sonho. “O esforço valeu a pena”, diz sorrindo, antes de disparar uma sequência de selfies explorando múltiplos ângulos da área.

Lagoa Guaraíras é um braço de mar que banha a Praia de Tibau do Sul. Deserta e de águas calmas, o local é um dos destaques em Pipa (foto: Giovanni sergio/setur RN)

Nos últimos anos, Pipa se tornou o point de turistas descolados do mundo inteiro, atraídos por belas praias, reservas de mata atlântica, gastronomia refinada e uma boemia sofisticada. Os surfistas foram os primeiros a chegar, ainda no fim da década de 1970, seduzidos pelas fortes ondas da região.

Além da vasta orla, que tem como passagem obrigatória aos visitantes as praias das Minas, do Amor e de Sibaúma — esta última com uma agradável travessia pelo Rio Catu, muito apropriada especialmente para crianças —, o Santuário Ecológico de Pipa desponta entre os atrativos naturais do município de Tibau do Sul. Com área privativa de cerca de 90 hectares, fundada em 1980 pelo engenheiro inglês Charles Capelle, que atuou no projeto da hidrelétrica de Itaipu, o local conta com diversas trilhas, percorridas sempre sob a confortável sombra de uma densa mata, e incríveis mirantes, de onde é possível observar a movimentação de golfinhos e tartarugas no mar.





Preservação Com objetivo de proteger o rico patrimônio ambiental e cultural da região, empresários e líderes comunitários instituíram o grupo Preserve Pipa, que busca, em articulação com a administração pública, estabelecer políticas para o desenvolvimento sustentável local. “Nossas ações têm como foco os investimentos em infraestrutura, divulgação e preservação do município. Nos últimos 18 meses, arrecadamos R$ 90 mil e doamos à prefeitura para ações nesse sentido. No âmbito da legislação, trabalhamos desde a proibição da utilização de canudos de plástico até a discussão para a criação do chamado IPTU Verde para os proprietários de imóveis que invistam em iniciativas de sustentabilidade”, explica Wanderson Borges, de 44, dono da Pousada Xamã, que emprega 10 funcionários.

Para completar o giro pela região, conhecer a Lagoa de Guaraíras é uma excelente pedida. Por R$ 65, é possível embarcar em um passeio de lancha pelo local, tomar um revigorante banho de argila dos mangues e mergulhar em serenas águas límpidas. Na volta, as barraquinhas do local oferecem saborosos peixes para a refeição e o dia pode ser finalizado em alto estilo no glamouroso Pipa Lagoa Hotel. O empreendimento apresenta jardinagem impecável, uma grandiosa piscina, serviço de bar e diversas suítes. Além da hospedagem, é possível apenas visitar e usufruir das instalações do espaço ao custo de R$ 100, com 50% revertidos em consumação. A experiência atinge o clímax ao pôr do sol, que, apesar dos deslizes do DJ, em lapsos de recaídas bregas, confere um ar de sagrada magia ao cenário. (FB)