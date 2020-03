Dunas de Genipabu, paraíso tropical de frente para o mar de águas esverdeadas (foto: Vlademir Alexandre/MTur)



As primeiras horas de um turista em Natal, capital do Rio Grande do Norte, são suficientes

para arrebatar corações forasteiros, seduzidos por paisagens exuberantes em que rios,

mar, praias e matas compõem o cenário de uma viagem memorável.