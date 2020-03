Onde Minas ganha o mundo

Cachoeira da Casca d%u2019Anta, uma das mais altas e belas do Brasil (foto: MÁrio Castello/Esp. EM)







São Roque de Minas é considerada a “capital” da Serra da Canastra, um mundo de águas e verdes paisagens, próxima à maioria das atrações e com maior oferta de meios de hospedagem e serviços. A cidade fica a 326 quilômetros de Belo Horizonte pela BR 262. Belas paisagens, atrativos naturais, fauna e flora riquíssimas e diversas cachoeiras atraem milhares de turistas todos os anos ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Criado em 1972, tem entre seus destaques a nascente do Rio São Francisco e a Casca d’Anta, cachoeira com mais de 186 metros de queda livre, considerada a sexta maior do Brasil.

Vale também percorrer as deslumbrantes estradinhas de terra e explorar as cachoeiras do Fundão ou Gameleira, com 90 metros de queda, formando um poço onde é possível nadar. Outra cachoeira que merece uma visita é a do Cerradão — 15 minutos de caminhada leve conduzem o visitante a uma piscina formada pela primeira das três quedas. Siga a placa para a ducha se quiser experimentar uma hidro natural.

Piscinão da Cachoeira do Fundão merece um mergulho (foto: Ângelo Maneira Filho/Divulgação)

Já a cachoeira da Parida, além de ter uma paisagem linda, é uma das menos visitadas do parque. O terreno guarda ainda um sítio arqueológico com pinturas rupestres. Outras duas cachoeiras imperdíveis são as do Capão Forro e da Chinela. Todas essas têm taxas de entrada e pouca estrutura de serviços. Leve sempre água, lanches, frutas e barras de cereal, pois nos passeios você sempre sabe o horário de saída e sempre erra o horário de retorno.





Mergulho na natureza Para conhecer as belezas da Canastra, a recomendação é se hospedar em São Roque de Minas, principalmente na área central, e contratar um guia para realizar os passeios. Localizado no Centro da cidade, o Hotel Chapadão da Canastra tem um parque aquático com uma hidromassagem climatizada e piscinas adulto e infantil, brinquedos para crianças, área para bebericar uma cerveja geladinha e bar de piscina. A área fica rodeada pela mata ciliar e ao fundo corre o silencioso Rio do Peixe.

Outra cachoeira que deve ser visitada é a da Parida (foto: Ângelo Maneira Filho/Divulgação)

O parque está dividido em duas partes: a alta, com três portarias (São Roque de Minas, que concentra a maioria dos serviços e hotéis; São João Batista da Serra da Canastra e Sacramento), e a baixa com uma (São José do Barreiro). Atravessar os 72 quilômetros da estrada de terra e muitas pedras que cortam o parque ligando as portarias de São Roque e Sacramento é uma missão de quase três horas em dias normais. A estrada é boa, mas precisa necessariamente ser conduzida por motoristas experientes. Por isso, é recomendável contratar guias locais com veículos 4X4.