Paraíso chamado Carneiros

Construída no século 18, a famosa Igrejinha de São Benedito é cartão-postal da Praia de Carneiros



tem quase 190 quilômetros de praias, cada uma mais bonita que a outra. Alguns dos mais belos e famosos balneários do Brasil ficam no litoral Sul. Conhece ou já ouviu falar na Praia dos Carneiros? Se ainda não teve a oportunidade de ficar frente a frente com este paraíso, não perca mais tempo. Programe-se e vá a um dos mais charmosos estados da Região Nordeste do país.

Localizada a 100 quilômetros de Recife, o turista vai gastar aproximadamente 1h30min para conhecer a praia paradisíaca, no município de Tamandaré. No caminho, à beira-mar, você encontra um dos símbolos do lugar: a Igreja São Benedito, também conhecida como Igrejinha dos Carneiros. De fachada branca, portas e janelas verdes, o templo religioso foi construído no século 18, a mando do visconde de Rio Formoso.

A simplicidade dá um charme ainda mais especial àquela que é considerada uma das mais belas praias brasileiras. Não é à toa que a região foi escolhida como um dos cenários da série Verdades secretas, exibida no ano passado pela TV Globo. Impossível passar pelo lugar e não registrar a imagem da igrejinha cercada de coqueiros, onde para se casar é preciso desembolsar entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

Dizem que, ao passar em frente à igreja, é preciso fazer três pedidos. Mais à frente, o turista pode ver o encontro do Rio Formoso com o mar. A paisagem é formada por mangues. Belas ilhas, como a de Santo Aleixo, com formação vulcânica, completam o cenário exuberante, cercado por águas cristalinas. Ao longe, é possível ver a Praia da Guadalupe, com falésias brancas.

IMPERDÍVEL A melhor forma de conhecer a região é fazer um passeio pelo mar em barcos pequenos ou em catamarãs. Algumas empresas cobram pacotes fechados para todo o dia, que incluem pontos turísticos na região. No passeio de catamarã, o visitante tem direito, além das belas paisagens, a banho de argila. O produto – dizem –, rejuvenesce, é bom para artrite e artrose. A última parada é em um banco de areia, que permite um mergulho em águas mornas. Abuse do protetor solar. Leve também um chapéu, pois o passeio é feito sob sol forte e, se quiser, um snorkel para mergulhar.