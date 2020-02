Prazer debaixo d'água

Jangadeiros levam os turistas até as piscinas naturais de Porto de Galinhas (foto: Alfredo Durães/EM/D.A Press)



No mergulho junto aos peixes, nas piscinas naturais de Porto de Galinhas, o turista recebe minúsculas rações para alimentar os animais. Ávidos pela comida, eles não se acanham de chegar próximo, embora seja difícil tocar em um deles. Ainda na área, o turista visita o famoso Mapa do Brasil, um arrecife que se formou ao longo de anos que lembra o formato do país.

A opção para quem vai ao Pontal de Maracaípe é desfrutar do ecossistema local. Como a região é toda cortada por rios e manguezais, o viajante pode conhecer o mangue até o mar e ter contato com cavalos-marinhos em seu hábitat. Outra opção é o projeto da organização não governamental (ONG) EcoAssociados, que, de outubro a março, acompanha o nascimento de tartarugas marinhas. Em média, são 200 criatórios por temporada. Ao longo desses meses, é possível ter a chance de acompanhar o nascimento de centenas de tartaruguinhas indo em direção ao mar. Acompanhar a beleza da natureza ao fim da tarde, então, é uma experiência única.

Nem é preciso equipamentos especiais para ver os peixes entre os arrecifes da região (foto: Carlos Altman /EM/D.A Press)

Outra atração é o farol de Porto de Galinhas. Instalado dentro da área do Muganga Bistrô, ele tem 14 metros de altura e é uma das mais novas atrações de Ipojuca. A estrutura dispõe de um beach club que ocorre nos fins de semana. O turista pode subir e tem à sua disposição um espaço de 360 graus para tirar fotos da vista panorâmica que dá acesso às piscinas naturais. No local tem, ainda, uma exposição de arte, um restaurante e um café.