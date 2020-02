Querem te mimar

Praia de Muro Alto, com três quilômetros de extensão, é formada por um imenso arrecife que cria uma piscina natural com águas calmas (foto: Francelle Marzano/EM/D.A Press)







O balneário no distrito de Ipojuca está localizado a 63 quilômetros de Recife. O conceito básico que rege o lugar é o de mimar bastante os turistas que visitam aquele pedacinho de paraíso no Nordeste do país. Na Praia de Muro Alto, a 9 quilômetros da vila de Porto de Galinhas, é onde se tem uma noção do que é requinte, luxo e prazer.

Nanai Beach Resort é inspirado nos bangalôs de Bora-Bora (foto: Marlyana Tavares/EM/D.A Press)

O nome dessa praia veio da ideia do paredão da areia e coqueiros na região. Nela se encontram os grandes resorts de Porto de Galinhas. O turista vai ter a disposição praia de arrecifes, e piscina natural com águas calmas e mornas.

Jangadeiro leva você até as piscinas naturais de águas verdes (foto: AHPG/Divulgação)

Em Muro Alto, os donos de barracas de praia tratam tão bem o turista que ele até desconfia. Um dos mimos, é ter a areia molhada no caminho até a ducha, além de colocar a cadeira e a barraca dentro da piscina natural e preparar o seu peixe de acordo com o seu gosto. Muitos visitantes devem pensar: a conta vai sair cara no final. Mas, para surpresa do turista desconfiado, nenhum acréscimo além do consumo. O nome Muro Alto veio da ideia do paredão da areia e coqueiros na região.

Essa mania de agradar também se estende ao resorts da região. O Nannai Beach Resort se inspirou na Polinésia Francesa ao trazer para o Brasil os bangalôs charmosos. Já no Marulhos, o turista pode contar com um pacote de “bondades”. O resort oferece massagem à beira-mar, aulas de hidroginástica e uma cozinha gourmet invejável.