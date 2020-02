Para relaxar ou se aventurar

Que tal um passeio de balão sobre a Mantiqueira? São Lourenço é o ponto de partida para desvendar a região serrana (foto: SEtur São Lourenço/Divulgação)



Uma região montanhosa, de muitas belezas naturais, temperaturas agradáveis, águas medicinais, além de grande exportadora da agricultura brasileira. Estamos falando da Serra da Mantiqueira, que tem 60% de sua extensão no Sul de Minas. A região tem atraído cada vez mais a atenção dos turistas e o incentivo de governos, que lançaram, em dezembro de 2019, o Destino Mantiqueira, projeto que visa fortalecer os circuitos turísticos e culturais da Serra nos três estados que a integram: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Quando falamos do Sul de Minas, as pessoas sempre se lembram das cidades do Circuito das Águas por conta das estâncias minerais, fontes e balneários te- rapêuticos. Além desses atrativos voltados ao bem-estar, os municípios mineiros pertencentes à Serra da Mantiqueira têm uma grande variedade de atrações para famílias, grupos de amigos e casais no período das férias. As atividades vão desde uma visita a fazendas de café especial a voos panorâmicos, passando por inúmeras trilhas e cachoeiras nas montanhas.

No Circuito das Terras Altas, travessia da Serra Fina, em Passa Quatro. É preciso ter bom preparo físco para enfrentar as trilhas (foto: Rafael Alves/EM/D.A Press)

Fernanda Fonseca, superintendente de marketing turístico da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), salienta a riqueza e a diversidade da região, que vem se destacando no turismo gastronômico, oferecendo possibilidades de vivências em cafezais, queijarias e plantações de oliveiras, além da natureza, que propicia prática de esportes e contemplação. “São roteiros que aguçam os nossos sentidos e emoções, transformando a viagem em uma experiência sensorial inesquecível”, afirma Fernanda.

BALONISMO Os relevos das montanhas da Serra da Mantiqueira são um show à parte. Agora, imagine poder apreciar de longe o mix de cores dos vales tomados por plantações de frutos variados. Outra atração turística da região que permite esse panorama é o circuito do balonismo. Uma experiência única de fazer um passeio pelos ares da serra, viajando em um balão. Além da espetacular paisagem serrana, a vista privilegiada do nascer do sol conquista os turistas corajosos. Os passeios têm total segurança: são organizados pela Federação de Balonismo de Minas Gerais e duram cerca de uma hora. A partida para essa aventura é da cidade de São Lourenço, 386 quilômetros ao sul da capital mineira.