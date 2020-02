(foto: divulgação)

Como definir a palavra “paraíso”? Seria um lugar com muito sol, lindas praias, piscinas naturais, boa comida, um lugar perfeito para viver uma paixão? Seria, talvez, descansar em uma rede com a pessoa amada e ter a brisa do mar em seu rosto e esquecer que o tempo existe? Porto de Galinhas, em Pernambuco, é tudo isso e muito mais.