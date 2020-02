Na terra da cerveja

Pós-moderna, a Casa Dançante destaca-se na cidade (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)



O prato básico e predileto dos tchecos é carne com cerveja. No cardápio, são bastante comuns as receitas à base de carne de porco, bife ou filé bovino e salsicha, todos servidos com molhos fortes e acompanhados de batatas, saladas, vegetais ou pães. Já no inverno, um festival de sopas.

Alguns pratos até caem bem com vinho, mas nada é mais popular no país que a cerveja. Para uma refeição completa, a cidade conta com muitos restaurantes bons, baratos e de ambiente rústico. Os lanches rápidos são outra atração. Há muitos cafés e mercados de rua abertos até tarde da noite.





Dinheiro Local





A República Tcheca tem a coroa tcheca (koruna) como moeda oficial, e não o euro. A koruna, representada pelas siglas Kr e CZK (internacionalmente), está disponível em notas de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000, moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 e pode ser adquirida em casas de câmbio e caixas eletrônicos espalhados pela cidade. Alguns estabelecimentos de Praga até aceitam o euro como forma de pagamento, porém é bom não contar com isso durante a sua estada por lá, tendo sempre uma quantidade suficiente de coroas na carteira. Ah, cartões de débito e crédito são amplamente aceitos nesse destino turístico.

O prazer de tomar uma cerveja é ainda maior em um dos bares localizados às margens do Rio Moldava (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)





Clima





Do ponto de vista climático, durante o verão o sol brilha na maior parte do tempo, convertendo os parques e beer gardens (cervejarias com mesas no jardim) da cidade em uma festa ao ar livre. Vale lembrar, no entanto, que o auge do “calor” na República Tcheca pode ser mais frio do que o inverno em grande parte do Brasil. Durante o dia, a temperatura costuma variar entre 19oC e 23oC e, à noite, os termômetros chegam a cair para a faixa dos 10oC. Para ver Praga com mais tranquilidade, prefira a primavera (abril e maio) ou o outono (outubro e novembro), evitando feriados internacionais, como a semana santa. No inverno (de dezembro a março), prepare-se para enfrentar temperaturas negativas, dias curtos e neve.





Documentos





Brasileiros não precisam de visto para visitar a República Tcheca por até 90 dias. Basta apresentar o passaporte com validade de pelo menos seis meses a contar da data do final da viagem. Em alguns casos, o agente de imigração ainda pode solicitar outros comprovantes: passagem de volta, reserva do hotel, seguro-saúde e evidências que confirmem que você tem meios financeiros para bancar a temporada em Praga.

» Onde ficar





Para quem faz questão de luxo e elegância, o Boho é uma boa opção e fica a cinco minutos de caminhada da Staromestské námesti. Sinônimo de requinte, o Four Seasons, que fica a poucos metros da Ponte Carlos, em plena Staré Mesto, tem uma das vistas mais lindas da cidade.





Na categoria “design acessível”, o Motel One e o Nyx são boas escolhas, ambos estrategicamente localizados perto da estação de metrô da Námestí Republiky (entre outras), a poucos minutos de caminhada de várias atrações e restaurantes.





Para economizar em hospedagem sem perder no quesito localização, o Sophie’s Hostel oferece dormitórios coletivos e tem quartos privados com ar-condicionado. Já o Hostel Downtown está localizado na Região Central, oferece quartos de várias categorias de conforto, entre privados e coletivos. Outro que cabe em vários orçamentos é o Mosaic House, em Nové Mesto, que tem quartos dignos de hotel-boutique e dormitórios coletivos, além de ser considerado um exemplo em sustentabilidade.





Achado econômico em Malá Strana, o Hostel Santini fica em uma das ruas mais bonitas de Praga (a Nerudova). E se a ideia for celebrar uma ocasião especial, o Alchymist Prague Castle Suites é pura extravagância, ocupando um palacete histórico aos pés do castelo.









» Como chegar





Não há voos diretos do Brasil para a República Tcheca. O caminho mais curto dos mineiros para chegar em Praga é via Portugal, pela companhia aérea TAP. Há voo direto da capital mineira até Lisboa (9h30min de viagem) e, chegando em Lisboa, o passageiro embarca em um voo para Praga. Para ir do aeroporto da capital tcheca ao Centro da cidade de transporte público, o mais fácil é pegar o ônibus 119 até a estação de trem Nádrazí Veleslavín, conectada ao metrô. O trajeto dura aproximadamente 15 minutos. Importante: compra-se o bilhete nas máquinas dentro do próprio aeroporto e é aceitam-se

apenas moedas.