Passagem para a Idade Média

Inspirado nos palácios franceses, o Castelo de Praga abriga um museu com peças de luxo da realeza tcheca (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)



No caminho do Castelo de Praga, atravessamos a Ponte Carlos, sobre o Rio Moldava – uma galeria a céu aberto. Nela, 30 réplicas de estátuas dão as boas-vindas aos visitantes ao longo de toda a sua extensão. São imagens de santos, anjos e demônios adornando as laterais. Enquanto aprecia o local, artistas da cidade pintam, desenham e bordam o vaivém de centenas turistas que passam pela ponte medieval.

A icônica ponte – uma construção gótica que liga as duas partes da cidade –, foi executada pelo rei Carlos IV em 1357. Local ideal para uma vista estonteante da cidade, do rio e arredores, não deixe de subir até o topo de uma das torres.

O vaivém de turistas é constante todos os dias na Ponte Carlos. No caminho, 30 estátuas góticas adornam as laterais (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Do outro lado dessa ponte, o Castelo de Praga, que já foi a antiga residência dos reis da Boêmia. A imponente fortificação convida ao acolhimento – para muitos turistas, ele é o monumento mais importante de toda a República Tcheca. Dentro dele, o visitante tem acesso ao acervo dos palácios-museus, visita igrejas, construções seculares e o grande jardim em estilo renascentista. Do mirante avistam-se as torres emblemáticas dessa cidade história. No fim de tarde, o sol reluz nos telhados de pedras e o dourado se espalha por toda a cidade de Praga.