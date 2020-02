Cidade das 100 torres

Daisy Batista

Especial para o EM

Na praça da Cidade Velha, destaque para a Igreja de Nossa Senhora de Tyn. O monumental templo, em estilo gótico, é ícone na capital tcheca (foto: carlos altman/em/d.a press)





A Praça da Cidade Velha é palco dos principais eventos e ponto de partida para explorar a cidade, pois, além de abrigar construções importantes, é um famoso ponto de encontro rodeado de restaurantes, bares e barraquinhas que vendem comida, cerveja local e lembrancinhas. Lembrando que, no local, ainda se encontram duas belas igrejas: a de São Nicolas, do século 18, onde ocorrem vários concertos de música clássica, e também a Igreja de Nossa Senhora de Tyn, provavelmente a mais fotografada, por ser considerada um dos templos mais bonitos de Praga.

O prédio da Câmara Municipal e antiga Prefeitura da Cidade Velha é o monumento histórico do Centro de Praga. Surgiu no século 14, após a compra sucessiva de várias casas e a sua congregação numa única unidade. Hoje é constituída por um conjunto de cinco casas históricas, que contêm elementos de quase todos os períodos. Ao visitar o local, não deixe de admirar a torre gótica que abriga o famoso relógio do século 14. No topo, foi construída uma torre vigia para o guarda, que a partir dela observava os arredores e, em caso de perigo, dava o sinal à cidade. A sua plataforma panorâmica oferece hoje a melhor vista da cidade.