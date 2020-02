Europa e Brasil na telona

Em Paris, o Café des 2 Moulins era o local onde trabalhava Amélie Poulain (foto: Jessica de Almeida/Divulgação)



Não é surpresa que a maioria dos filmes ambientados na Cidade Luz são românticos. Meia- noite em Paris, Paris, eu te amo e O corcunda de Notre Dame são alguns deles. Em O fabuloso destino de Amélie Poulain, a protagonista frequenta a cafeteria Café des 2 Moulins, que se tornou um importante ponto turístico do Bairro Montmartre. Outra atração bastante conhecida na capital é o próprio cabaré Moulin Rouge, palco e inspiração do musical que leva o mesmo nome. Localizado em Boulevard de Clichy, ao sul da Butte Montmartre, nos limites do Bairro de Pigalle. A região é famosa por ter noites agitadas.





Reino dos bruxos

Apesar de tantos clássicos, os locais mais buscados no Reino Unido são relacionados a Harry Potter. A trama do bruxinho leva fãs de todo o mundo à cidade de Londres em busca de pontos como o London King's Cross, onde fica a Plataforma 9 ¾. O município de Oxford, a 1h40min da capital britânica, é onde fica a faculdade de Christchurch. Lá, foram gravadas várias cenas de Hogwarts, escola da saga de J. K. Rolling. Londres também abriga grandes nomes, como as várias versões de Sherlock Holmes, Orgulho e preconceito, Peter Pan, 007 e muitos outros.

As belezas do Rio de Janeiro são pano de fundo para as aventuras das araras-azuis (foto: Fox/Divulgação)

Adrenalina

As ruas cariocas já foram paisagem de muitas produções: Rio, animação que conta a história da arara-azul Blue pela cidade; Tropa de elite, longa nacional que acompanha o capitão da força especial da Polícia Militar; e vários episódios da série policial CSI: Miami são alguns exemplos. Os dois longas mais famosos que tiveram passagens pelo município são o quinto filme da saga Velozes e furiosos, conhecido por Operação Rio, e o penúltimo da saga Crepúsculo, chamado Amanhecer – Parte um. No primeiro, as avenidas são palco de várias cenas de perseguição. Já no segundo, as praias são cenário para a lua de mel de Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson).

Paraíso das águas

Primeiro filme de herói que ganhou o Oscar, Pantera Negra estreou em fevereiro de 2018 com lutas épicas e bastante representatividade da cultura africana. As Cataratas do Iguaçu aparecem em dois momentos: durante a reunião do conselho tribal e na proclamação de T'Challa, o Pantera Negra, como rei de Wakanda. Em 2008, foi lançado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, último longa da saga do aventureiro vivido por Harrison Ford, também estrelado por Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Tanto o Parque Nacional do Iguaçu quanto as cataratas do lado argentino foram cenário para o clássico. Quem se lembra da cena clássica de um guarda do parque descendo dentro de um barril? Em 2017, ela ganhou vida nas cataratas brasileiras em Pica-pau: o filme, um longa sobre um dos personagens mais marcantes da TV das décadas de 1980 e 1990.