Ponte para o passado

Centenas de turistas passam todos os dias pela icônica Ponte Carlos. O local é um impressionante registro da arquitetura gótica no mundo (foto: Pixabay)



Monumental e poética, Praga deixa qualquer viajante extasiado pelas artes e arquitetura.

perder-se pelas ruas da capital da República Tcheca é fazer uma viagem no tempo e deparar-se com a marcante história do país do Leste europeu. Engana-se quem diz que a cidade do escritor Franz Kafka e Patrimônio Mundial da Unesco seja uma mini-Paris. Praga tem identidade própria, com a sua arquitetura medieval e seu imponente castelo. Em comum com a cidade-luz, o charme, o romantismo

de sobra, os restaurantes incríveis e o carisma sem igual de seus habitantes