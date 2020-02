Imersão total

Luana Bastos

Especial para o EM

Os turistas se divertem com os tucanos do Parque das Aves. Cerca de 150 espécies vivem no santuário construído para abrigá-las (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)





No Parque das Aves, a gente se sente totalmente imerso no universo desses bichinhos. Eles vivem todos soltos em seu hábitat. São mais de 1.400 aves, de 150 espécies, sendo que mais de 50% delas foram resgatadas do tráfico. O passeio começa com os lindos flamingos cor-de-rosa, que têm a perna tão fininha que parece que vai quebrar. Depois passamos por diversas espécies de papagaios, muitos em risco de extinção, corujas, harpias, borboletas e chegamos à praça onde os índios guaranis fazem uma apresentação.

O mais legal são os quatro viveiros fechados. No primeiro ficam as jacutingas, no segundo os mutuns-de-alagoas, no terceiro estão os tucanos, e no quarto são quase 100 araras, que aprontam uma algazarra e dão muitos rasantes nos turistas. No final do passeio dá ainda para tirar uma foto com as araras para levar de recordação. O Parque das Aves é sem dúvida um passeio obrigatório para quem visita Foz do Iguaçu, pois além dos animais, é uma das maiores reservas de mata atlântica do mundo, com 16 hectares.

No Dreamland, que é um complexo com quatro atrativos culturais para você escolher, eu fiz todos: Museu de Cera, As Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Ice Bar, e adorei. No Museu de Cera, são mais de 100 estátuas de celebridades, que vão de cantores e jogadores de futebol, passando por políticos e cientistas. As obras são todas em tamanho real, feitas com muitos detalhes, que parecem ser de verdade. Minhas preferidas são as da família real. Dá até pra tirar um selfie com a rainha Elizabeth.

Vale dos Dinossauros é uma das quatro atrações do Dreamland (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)

Nas Maravilhas do Mundo, os 40 principais pontos turísticos do planeta estão representados em cenários que nos transportam para os países representados no parque. Passei pelas icônicas cabines telefônicas de Londres, pela Torre Eiffel de Paris, pelas pirâmides do Egito, pela Muralha da China, e muito mais. Deu para relembrar algumas viagens e pensar nas próximas.

No Vale dos Dinossauros, as crianças piram. São mais de 30 espécies em tamanho real, que emitem sons e se mexem, como se estivessem vivos. A gente vai caminhando pela mata, num cenário ao ar livre, e a cada curva encontramos um novo dinossauro.

Meu atrativo preferido foi o Ice Bar. Na entrada, a gente recebe uma roupa especial para suportar os 15 graus negativos. Cada turma pode ficar até 30 minutos lá dentro e para ajudar a aguentar o frio tem open bar com coquetéis. O espaço é pequeno, mas muito legal, tudo é de gelo – o chão, o teto, as paredes, os bancos, o bar e até o copo em que a bebida é servida. Além dos quatro atrativos, o complexo inaugurará nos próximos anos o Harley Motor Show, o Super Carros, o Hollywood Dream Cars, a Casa do Chocolate e um resort.