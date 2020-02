maravilha da natureza

(foto: Marden CoutoTurismo de Minas)



Foz do Iguaçu é um destino incrível! Além das famosas cataratas, o lugar é completo, com muitos atrativos para todas as idades, bons bares e restaurantes, e ótimos hotéis e resorts. A cidade paranaense atrai muitos turistas, principalmente internacionais, pois o Parque Nacional do Iguaçu (foto) é tombado como patrimônio mundial natural pela Unesco desde 1986.

Foz do Iguaçu faz fronteira com Puerto Iguassu, na Argentina, e com Ciudad del Este, no Paraguai, proporcionando uma experiência única. Você pode passear por três países em uma única viagem!