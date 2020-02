Paraíso em transformação

Nas lagoas de águas mornas entre as dunas de areia branca, o visitante mergulha em um dos destinos mais belos do planeta (foto: Bertha Maakaroun/EM/D.A Press)



As águas espreguiçam suavemente ao longo dos120 quilômetros a partir de Anapurus, município no interior do Maranhão onde nasce, em direção ao Atlântico. Daí o sugestivo nome: Rio Preguiça. Mas, se a marcha é suave e em certos trechos a superfície um reflexo perfeito das exuberantes palmeiras e mangues na transição para as paisagens de dunas, é o violento e veloz vento litorâneo, principal agente modificador da paisagem, que arrasta, em ambas margens, as areias oceânicas de fina textura, que, depositadas em cadeias contínuas, formam de um lado o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e, do outro, os Pequenos Lençóis. Trata-se do mais importante campo de dunas do litoral brasileiro, e um dos maiores do mundo, recortadas por límpidas lagoas de águas doce. O batismo da região explica-se: assemelha-se a um lençol visto de cima, casualmente lançado sobre uma superfície, formando ondulações – as dunas e vales –, as depressões entre os montes de areia.

A cidade de Barreirinhas, no Maranhão, é uma das linhas de partida para a exploração dos pitorescos cenários. Pelo Preguiça, em barco, em direção a Caburé, onde mar e o rio se encontram, abrem-se as paisagens de praias desertas que se prolongam em dunas litorâneas, agora, cortadas pelo Parque Eólico igualmente movido a vento. Mas de Barreirinhas aos grandes lençóis a viagem é outra. A balsa corta o espelho d’água do Rio Preguiça carregando as jardineiras. São veículos credenciados, 4x4, equipados com snorkel, que transportam até 12 pessoas e estão desenhados para enfrentar árduos percursos, entre 12 e 20 quilômetros de extensão, que prometem miragens de paraísos incertos em mais de uma dezena de diferentes circuitos.

Antes mesmo de chegar aos Lençóis, exuberantes paisagens podem ser observadas nas margens do Rio Preguiça (foto: Bertha Maakaroun/EM/D.A Press)

Pela estreita picada aberta de areia batida, a jardineira sacode furiosamente, ameaçando lançar passageiros sentados na beirada para fora do carro. Em alguns momentos, o carro se lança sobre riachos que se jogam pelo caminho: ora rasos, não passam das rodas; ora profundos, encharcam os passageiros. Em outros momentos, em meio à turbulência do trajeto, a vegetação do cerrado com forte influência da caatinga e Amazônia, prega peças, distribuindo varadas cortantes sobre as laterais dos bancos. Definitivamente, se a jardineira estiver cheia, o melhor lugar para se sentar é no meio.

Mas tudo vale a pena, se a alma não é pequena, nos diz o poeta. E é fato. No passeio da Lagoa Bonita, a 15 quilômetros de Barreirinhas, a viagem de jardineira se encerra diante de uma íngreme duna de 30 metros de altura. Uma corda auxilia aventureiros que sonham com a terra prometida. Ao alcançar o cume, respiração ofegante, o olhar se perde no horizonte de ondulações alvas, separadas por grandes e pequenas lagoas. Águas quentes e límpidas, que misturam chuvas a transbordamentos dos lençóis freáticos, convidam a prolongados banhos. Deserto ou oásis; ficção ou realidade são indagações que se interpõem no caminhar por este parque, estendido por três municípios – Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz –, que em seus 155 mil hectares tem dois terços encobertos por dunas. Tanto mais se anda, mais cênicas e estranhas são as paisagens, que, ao sabor do tempo, transmutam colinas em lagos; e lagos em ilhas. Revelam o mundo mutante dos ventos, areias e oceanos. (B.M)