Rota das Emoções

Visitar a região é poder caminhar nas dunas de areias finas e apreciar o horizonte a perder de vista (foto: Bertha Maakaroun/EM/D.A Press )











A porta do prometido céu é a charmosa Parnaíba, no Norte do Piauí. O acesso de carro, a partir da capital Teresina, se estende pela BR-343 por 340 quilômetros, passando por dois pontos de grande interesse: em Campo Maior, a 88 quilômetros da capital, resgata a violenta história de um Brasil que lutou contra portugueses pela independência nada pacífica. É o monumento aos heróis da Batalha do Jenipapo. Mais adiante, entrando por Piripiri – a cerca de 170 quilômetros de Teresina –, segue-se por mais 10 quilômetros pela BR-222 ao impressionante Parque Nacional das Sete Cidades.

Afloramentos de rochas da Era Paleozoica, esculpidos sobre as rochas de arenito por 190 mi- lhões a 200 milhões de anos pela insistência das chuvas, dos ventos e marteladas pelo sol inclemente originaram monumentos grandiosos e espetaculares. As “cidades petrificadas” guardam também inscrições nos paredões datadas pelo método do carbono 14 com idade presumível de 6.000 anos, que seriam legados das tribos dos quirirus e dos jenipapos.

Ao final da estrada, já em Parnaíba, um novo começo. Cortada pelo rio do grande delta e por seus braços, é a cidade das charqueadas, que, no século 17, recebeu incursões de bandeirantes em busca de rota alternativa – uma ligação por terra entre Salvador e São Luís, respectivamente capitais dos então estado do Brasil e do estado do Maranhão. Fazendas de gado foram implantadas, às custas do massacre das populações indígenas. E à beira do Rio Igaraçu – filho do grande Parnaíba –, no Porto das Barcas, instalaram-se os núcleos de produção e comercialização da carne e do couro para as províncias brasileiras ao Sul e diretamente para a Europa.

Em Parnaíba, o registro colonial salta nas ruas, no colorido do porto e no glamour de seus casarões. Um dos mais charmosos, desde 2013 transformou -se no Hotel Boutique Casa de Santo Antônio. Datado de 1920, da família francesa Bompê, foi adquirido, completamente restaurado e decorado com itens de Portugal, desde que o empreendedor português Mario Vieira de Carvalho, encantado com a Rota das Emoções, passou a investir na região.

Emoções, de fato são várias. Em direção ao delta, o apelo chega das praias de viajantes dunas transparentes, em contraste com o panorama dos rios, céu azul e pássaros, o mais icônico, o vermelho guará. Em direção ao Maranhão, as paisagens abrem-se em novas e assombrosas imagens desérticas dos Lençóis Maranhenses, entremeadas por lagos límpidos aprisionados pelas chuvas e encorpados pelo transbordamentos do lençóis freáticos. Mas se o que se deseja é a combinação de fortes ventos, oceanos verdes e inóspitos, praias em boa extensão desérticas, há farto cardápio, a começar pela Praia de Barra Grande, a aventura do kitesurfe, regada a sonhos de que naquela vila de pescadores nasce, entre charmosas pousadas e restaurantes, uma nova e piauiense Jericoacoara.