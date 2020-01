Para onde fugir da folia

Apesar de o carnaval ter um espírito de muita animação, a folia é, para muitos, uma agitação exagerada e incômoda da qual se deseja fugir. Se você se encaixa nesse grupo, então é hora de descobrir lugares no Brasil bem longe do barulho. Para ajudar o turista a encontrar destinos que passam longe da festa do Rei Momo, a agência virtual Viajanet.com listou oito para o viajante curtir o lado B de toda essa animação de um jeito que combina muito mais com o seu estilo, bem longe do estresse, do glitter e do batuque.

(foto: Marcio Carvalho/Divulgação)

Fernando de Noronha, em Pernambuco





Fernando de Noronha, em Pernambuco, é sinônimo de tranquilidade. O local é perfeito para quem não quer nem passar perto de carnaval. O arquipélago é cheio de praias paradisíacas, como a Baía do Sancho, que já foi considerada a praia mais bela do mundo. Como a ilha é uma área de preservação ambiental, há um controle de entrada que limita o número de visitantes na ilha, o que é ótimo para quem detesta lugares cheios. Para entrar na ilha são cobradas duas taxas– a Taxa de Preservação Ambiental, que varia de acordo com o número de dias que você ficará no destino, e a taxa do Parque Nacional Marinho, que garante a entrada nas praias mais bonitas da ilha.

(foto: Marcio Carvalho/Divulgação)

Bonito, no Mato Grosso do Sul





Bonito é um dos principais e mais cotados destinos de ecoturismo do país, já que tem beleza inigualável. Na região, o viajante pode praticar o mergulho em aquários naturais, nadar na belíssima Lagoa Misteriosa e desfrutar da beleza das grutas locais, enquanto tira belas fotos e fica longe da extravagância carnavalesca.

(foto: Thiago SÁ/Divulgação)

Jalapão, no Tocantins





O Jalapão traz um mix de belezas naturais que vão desde lindas águas cristalinas dos lagos à beleza desértica das dunas, proporcionando uma paisagem única para você curtir no calor do verão. Tudo isso, é claro, sem a agitação do carnaval e sem a quantidade exacerbada de pessoas se espremendo para conseguir um bom espaço na areia, como acontece na maioria das praias nesta época. Sem dúvida, para quem gosta do verão, mas está em busca de um pouco mais de tranquilidade, o Jalapão é um dos melhores lugares para viajar em janeiro no Brasil ou para fugir do carnaval.