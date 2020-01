O Parque do Caraça recebeu esse nome por conta da formação rochosa em formato de rosto. Aventurar-se nas trilhas é o ponto forte do passeio ecológico no lugar (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)



Situado na Serra do Espinhaço, entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, o Parque Natural da Serra do Caraça abrange área com mais de 11 mil hectares e se encontra em uma zona de transição entre a mata atlântica e o cerrado. Além da "caraça", a fabulosa formação rochosa que dá nome ao local, os picos são as grandes referências no cenário do parque, com altitudes que variam de 1.200 a 2.080 metros.

Tradição com mais de 30 anos, a possibilidade de alimentar lobos-guarás é um dos atrativos noturnos no santuário (foto: Padre Lauro Palu/Divulgacão )

Ao chegar ao Parque Natural do Caraça, o visitante encontra no caminho várias placas. Uma resume o que estará porvir: “Você está chegando ao paraíso”. Sim, para fugir do agito que é o carnaval, chega-se à Porta do Céu, como é o conhecido o santuário mineiro. Nesse local, encontram-se belas cachoeiras, cascatas, picos, cavernas e uma rica fauna e flora.

Para se conectar à natureza, é preciso aventurar-se em excelentes opções de passeios, como as diversas trilhas – das mais fáceis, para os que não estão acostumados a caminhadas, às mais radicais, para os que não dispensam uma boa adrenalina. A mais difícil leva ao Pico do Inficionado (2.032m) e à gruta do Centenário, uma das maiores grutas de quartzito do mundo, com 400m de profundidade e curso d'água com 80m de desnível.

O refúgio ecológico também abriga espécies animais raras, como o sauá, a onça-parda, o quati, esquilos e o habitante mais famoso, o lobo-guará, símbolo do parque. Para aqueles que passam a noite no Caraça, uma das principais atrações é aguardar a chegada dos lobos-guarás, que se aproximam do santuário e comem nas mãos de um dos padres da Província.

As matas abrigam lindas bromélias e mais de 200 espécies de orquídeas. Por estar em uma área de transição, o parque tem uma vegetação rica, com grande variedade de flores. Estas atraem várias espécies de beija-flor, entre eles o beija-flor-de-gravatinha, um dos menores do mundo. É um local reconhecido internacionalmente como um dos melhores no Brasil para a observação de pássaros.