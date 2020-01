Respire, inspire... desligue-se

Do alto da Serra do Espinhaço, avistam-se vales e as belas montanhas de Minas Gerais. Bom para relaxar e ficar off-line (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Para quem quer fugir do carnaval, do estresse do trânsito caótico dos centros urbanos, do barulho ensurdecedor dos trios elétricos, do vaivém de gente fantasiada, ensandecida e embriagada, a busca por destinos rumo ao interior de Minas é uma dica perfeita. Lá, no meio do nada, do verde e da mata, a vibe é outra, e o prazer é pleno.

Nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra (foto: Lola Fritsche/Divulgação)

Na mata densa de uma localidade próxima à capital mineira só se ouvem os sons dos pássaros, do vento entre as folhagens das árvores e, ao longe, a melodia das águas de um córrego ou cachoeira. Nesse local, a conexão é somente com a natureza. Smartphones e tablets ficam off-line. Minas Gerais é assim, entre montanhas, vales, rios e cachoeiras, uma variedade de destinos para amantes do ecoturismo com roteiros que incluem aventura, boa comida feita em fogão a lenha, muita prosa e calmaria.

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Nesta edição, preparada para aquelas pessoas que não suportam o carnaval, vamos dar dicas de destinos “imunes” à febre da confusão, da bagunça e do agito. Em três regiões distintas do estado de Minas Gerais, mostraremos como ter sossego longe de qualquer tormenta. Iniciamos a jornada rumo à tranquilidade do Parque Natural do Caraça, na Serra do Espinhaço. No alto da Serra da Mantiqueira, visitamos Monte Verde, um dos destinos mais acolhedores do mundo. E fechando as dicas em Minas, mergulhamos nas cachoeiras de Delfinópolis, na Serra da Canastra. Por fim, listaremos cidades no Brasil para fugir do carnaval.