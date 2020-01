Perto do gelo

Em EL Calafate, é possivel ver bem de perto os glaciares %u2013 geleiras de água doce %u2013 de Perito Moreno (foto: Rachel Jarboe/Unsplash)



El Calafate, na Patagônia argentina, é conhecida como a capital nacional dos glaciares – as enormes geleiras formadas há anos graças ao acúmulo de neve na região. Não à toa, já que é a cidade mais próxima do famoso Parque Nacional Los Glaciares, de 726.927 hectares. Com temperaturas agradáveis, dias mais longos e todos os atrativos operando, o verão é considerado um dos melhores períodos para visitar o destino.

Funcionando como base para exploração desse destino, o local conta com boa estrutura de hospedagem e alimentação, além de ser ponto de partida dos principais passeios regionais. Para desfrutar o melhor que El Calafate tem a oferecer, a Brasileiros em Ushuaia, agência especializada na região patagônica, que já atendeu mais de 150 mil brasileiros nos últimos seis anos.

Na Estância Cristina, conheça a região no passeio a cavalo (foto: brasileirosemushuaia/Divulgação)





1º dia: Perito Moreno





O glaciar mais famoso da Argentina fica a apenas 80 quilômetros de El Calafate. Considerado como uma das reservas de água doce mais importantes do mundo, o cartão-postal local chama a atenção por suas dimensões – que, diferentemente de outras geleiras, continuam a aumentar, ano a ano –, pela cor azul forte e pela facilidade de acesso.

Perito Moreno pode ser visitado por meio das inúmeras passarelas dispostas dentro do Parque Nacional Los Glaciares. São cinco quilômetros de caminhos que oferecem vistas de diversos ângulos, inclusive dos fenômenos naturais de rompimento de gelo – que ocorrem quando a pressão da água fura a resistência do gelo.

Já quem prefere ficar mais próximo do atrativo natural pode optar por um roteiro de navegação, ou, ainda, caminhar sobre o gigante de gelo em um circuito de minitrekking, onde será possível observar rupturas, lagoas e até cavernas de gelo.





2º dia: Estância Cristina





Depois de conhecer o atrativo mais famoso da região, vale a pena desbravar uma de suas estâncias mais bonitas. A Estância Cristina, também localizada dentro do parque nacional, a noroeste do Lago Argentino, é o único lugar, em terra, de onde se pode apreciar o glaciar Upsala – o terceiro maior da América do Sul.

Fundada em 1914, a fazenda é um excelente local para conhecer as paisagens que integram icebergs e montanhas. Com acesso exclusivo via navegação, o local preserva o clima rústico patagônico.

Além disso, oferece belas vistas do lago Guillermo, do Campo de Gelo Continental Patagônico Sul e do Rio Caterina. Um roteiro de 4x4 inclui, ainda, visita ao engenho, capela e casa principal da estância, assim como ao museu que conta a história do local.

Em um veículo 4x4, tem-se uma vista panorâmica do Cerro Frias (foto: brasileirosemushuaia/Divulgação)





3º dia: Cerro Frias





Com um cenário totalmente diferente dos glaciares, o Cerro Frias, a 22 quilômetros de El Calafate, oferece uma verdadeira experiência de montanha, incluindo atividades como trekking, cavalgadas, roteiro 4x4 e tirolesa.

O local tem vistas panorâmicas de atrações como Los Glaciares, Torres de Paine, no Chile, e Fitz Roy, em El Chaltén. Além disso, oferece oportunidades de observar de perto fauna e flora típicas, com florestas de langes, estepes e animais como condores e guanacos – da família das lhamas e alpacas.





