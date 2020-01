Carnaval zen em busca do silêncio

(foto: jéssica karyane /divulgação)



A festa de Rei Momo promete arrastar milhares de pessoas pelas ruas de Belo Horizonte. São 24 horas de batuque, samba, frevo, rock, axé e funk. Para quem curte a folia, a capital mineira é o lugar perfeito. Mas, para quem não curte carnaval, qual a rota de fuga para ficar longe da folia? Que tal se desligar em refúgios naturais, como o Santuário do Caraça (foto), relaxar e recarregar as energias? O Turismo criou um roteiro aqui em Minas e no Brasil que inclui parques naturais junto a cachoeiras, hotéis-fazendas, passeios ecológicos e, claro, praias paradisíacas.