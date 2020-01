É pra lá que eu vou

Museu Oscar Niemeyer abriga mais de 2.200 obras de artistas reconhecidos internacionalmente (foto: Cesar Brustolin/SMCS)



Para quem busca um pouco de agitação em Curitiba, a Rua Trajano Reis e a Avenida Vicente Machado são ótimas opções. Nelas, os curitibanos e turistas se reúnem na rua para saborear os mais variados preparos gastronômicos e chopes artesanais da região. Nos endereços, destaque para unidades do Porks – Porco & Chope, especializado em carne de porco, e do Sirène, maior rede de fish & chips da América Latina. O Hauer Shopping é outro endereço indispensável para quem deseja curtir a noite curitibana rodeado por gente bonita, comidas saborosas, cervejas especiais e drinques autorais. São 18 operações, muitas delas exclusivas, atendendo milhares de pessoas diariamente com muita excelência e sabores de todo o planeta em uma das principais regiões da capital.

Loucos por bacon? Unidade do Porks é perfeita para os amantes de carne de porco (foto: Setur Curitiba/Divulgação)

Outros complexos gastronômicos que valem uma visita são a Vila Urbana, localizada no Centro de Curitiba, que conta com dezenas de operações focadas nas mais variadas vertentes da culinária mundial; a Vila Yamon, um point jovem que reúne muita gastronomia e música; e o Backyard Soho, que reúne o badaladíssimo Lolla Bar e o recém-inaugurado Smash! Burgers, comandado pelo chef Vitor Bourguignon.

Para quem busca as melhores baladas da capital paranaense, vale reservar uma noite para conhecer o Level Club, empreendimento que aposta em uma temática surrealista. Por fim, em meio à agitação do Centro, os turistas podem encontrar na Rua 24 Horas um lugar para se alimentar e conhecer mais um ponto turístico tipicamente curitibano. Com um mix de sabores em seus mais variados restaurantes, a Rua 24 Horas se transformou em um polo gastronômico, onde é possível fazer todas as refeições durante o dia. No endereço, destaque para o Bávaro Chopperia & Hamburgueria, para o Pezzo Italian Food e para a casa de sanduíches artesanais James Hill.