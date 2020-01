Beleza intocada

Encontro do Rio Abiaí com o Oceano Atlântico, em Pitimbu, no litoral sul da Paraíba (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press )



O litoral sul da Paraíba oferece 26 quilômetros de praias, com geografia exuberante e cenários diversificados. São trechos de mar aberto, falésias e estuários. Belas praias podem ser visitadas em Pitimbu. “A natureza cênica é belíssima”, afirma o secretário de Turismo e Meio Ambiente, Chico Pinheiro, que destaca vocação turística do município.

Recém-inaugurado, o resort Parrachos Praia Clube inaugura novo momento do turismo na região. Com restaurante já em funcionamento, a parte de hospedagem do resort está com previsão de abertura ao público para fevereiro de 2020. Os atrativos são dois passeios estruturados para que o visitante tenha contato íntimo com a natureza: Catamarã pelo Rio Abiaí e Caminhão mamute pela mata atlântica.“O passeio no Rio Abiaí mostra o mangue em sua plenitude. Trecho em que você escuta a natureza”, completa. Os passeios demostram que a região ainda é bastante preservada.

Resort Parrachos Praia Clube abre as portas ao público em fevereiro (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press )

Navegar pelo Rio Abiaí permite conexão com a natureza. Ao longo do trajeto, chama a atenção a vegetação intocada, principalmente os mangues. O guia no catamarã fala da importância dos mangues para a população local e para o equilíbrio ambiental e climático. Mal se percebe o tempo passar diante do encantamento da vista. O resort oferece a proximidade com a natureza sem abrir mão de conforto e comodidades, diz a gerente administrativa do Parrachos, Patrícia Ignácio de Souza. “Há seis meses estamos aqui. Foi entregue a primeira etapa, a parte do condomínio e a área do lazer (Day use).

Mas não é necessário se hospedar no resort para desfrutar dos passeios. “Trabalhamos a parte do Day use para o cliente vir, passar um dia e fazer os passeios. O cliente usufrui da área de lazer, que tem as piscinas infantil e adulto, acesso à praia e ao rio.” A arquiteta Mercília Maíra, de 32 anos, conheceu a reserva do Abiaí no passeio de barco. “Em João Pessoa, temos muitas paisagens bonitas, mas aqui é dife- rente. O contato com o mangue diferencia um pouco da praia.” O marido, o funcionário público Emerson Lacerda, de 35, também é só elogios: “A paisagem é linda. Incomparável.A gente mora no litoral, mas um contato com o rio não tem explicação. É o diferencial. Estamos abismados com a natureza”, afirma.





NATURISMO É possível ao turista fazer uma viagem bate-volta para conhecer Pitimbu. No entanto, com tantas praias exuberantes, vale planejar mais tempo para conhecer o município do Conde, onde ficam Tambaba e Coqueirinho. A praia de Tambaba tem natureza exuberante desenhada pelas falésias. A cor da água, verde-esmeralda, e um coqueiro que nasceu no alto de uma rocha fazem o lugar pa- radisíaco. Tambaba tem parte da praia destinada ao naturismo para quem é amante da prática ou para quem deseja conhecer.

Parrachos

Praia Clube





Funcionamento

De terça a domingo, inclusive feridos, das 9h às 16h

Hospedagem: disponível a partir de fevereiro de 2020





Day use

Acima de 10 anos – R$ 80 (R$ 50 revertidos em consumo ou passeios)

De 6 a 10 anos – R$ 40 (R$ 25 revertidos em consumo ou passeios)

Até 5 anos – não paga





Opções de passeios

Catamarã pelo Rio Abiaí

Duração de 2 horas

Acima de 10 anos – R$ 50

De 6 a 10 anos – R$ 25

Até 5 anos – não paga





Caminhão mamute

pela Mata Atlântica

Duração de 1 hora

Acima de 10 anos – R$ 35

De 6 a 10 anos – R$ 17,50

Até 5 anos – não paga





Informações

(83) 99354-6033