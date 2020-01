Hotel Globo, no Pátio São Frei Pedro Gonçalves, Centro Histórico de João Pessoa, participa do projeto cultural Anima Centro (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press )







O casario no Centro Histórico de João Pessoa demonstra a pujança da cidade, mas também as marcas do tempo. As atividades para revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa contribuíram, inclusive, para que a cidade conquistasse o título de Cidade Criativa.

Um desses projetos é o programa Anima Centro, criado pela Prefeitura de João Pessoa para levar atividades artísticas e de empreendedorismo ao Centro Histórico. É preciso cumprir requisitos para conquistar o título de Cidade Criativa e para mantê-lo também é necessário que a cidade permaneça gerando e promovendo a economia criativa.

Restauração dos casarios do Centro Histórico da cidade garantiu à capital paraibana o título de Cidade Criativa pela Unesco (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press )

“O Anima Centro é um programa criado pela Prefeitura de João Pessoa, que leva atividades para o Centro Histórico, tanto na parte de artesanato como revitalização do local, atividades culturais no Centro Histórico, como no Hotel Globo, Parque Independência, Pavilhão do Chá. Primeira etapa da Bica, que é o zoológico daqui que foi inaugurado. Então, todos esses polos têm semanalmente atividades culturais”, afirma o coordenador Beto Rabelo

Saiba Mais

A revitalização do Centro Histórico de João Pessoa levou a capital da Paraíba para o seleto grupo de Cidades Criativas, título concedido pela Unesco. Em todo o mundo, são 180 cidades criativas e João Pessoa é um dos oito municípios brasileiros a conquistar essa posição: Belém (PA), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ), no campo da gastronomia; Brasília (DF) e Curitiba (PR), em design; João Pessoa (PB), em artesanato e artes folclóricas; Salvador (BA), na música; e Santos (SP), no cinema.