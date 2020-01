No mar e na mesa

Não deixe de conhecer as piscinas naturais do Bessa. Local foi escolhido por Renato Dias Mariano para mergulho (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press )



O casal de São Paulo Carina Oliveira da Silva, de 30 anos, e o empresário Adriano de Andrade, de 32, escolheram João Pessoa para passar as férias e se encantaram com as piscinas naturais do Seixas. “É minha primeira vez na Paraíba. É tudo muito bonito. Natureza perfeita. Quando chega aqui vê que é tudo criação de Deus”, afirma Carina. O casal conheceu diversas praias da Paraíba. “Me apaixonei. A gente que vem de São Paulo e encontra uma tranquilidade dessa, se apaixona logo. Valeu cada investimento de vir para cá. Depois voltam o estresse e a rotina do dia a dia”, diz Adriano sobre as piscinas naturais.

O mesmo deslumbramento vivido pelo auxiliar contábil Renato Dias Mariano, de 38. Da cidade de Mairinque (SP), Renato viajou com a esposa, Juliana Domingos, de 35, com a mãe e a sogra. “João Pessoa é muito linda. Trouxe a máscara. É gostoso. Consegue-se ver a natureza embaixo, ver os corais, os peixinhos. A gente se sente mais livre, parece que estamos flutuando de verdade, é sensação bem gostosa”, conclui.





SABORES DA PARAÍBA A experiência de viver João Pessoa só se completa quando se apreciam os sabores típicos: arroz de leite, farofa d’água, carne de sol, feijão-de-corda, buchada de bode e os frutos do mar. A lista é infinita. Uma boa pedida é o arroz cremoso de jerimum com camarão. “Lançamos o primeiro arroz cremoso para o Festival Brasil Sabor. O arroz cremoso de jerimum faz a ligação do litoral com o sertão. A Paraíba é rica nisso. Você tem o litoral e o sertão. Você tem a comida do sertão que é riquíssima. Ao mesmo tempo, temos esse litoral todo, peixe e camarão. A gente sempre procura essa ligação”, diz. O arroz cremoso é preparado com jerimum, dois tipos de queijo, dois tipos de camarão, empanado e salteado.

A orla de 24 quilômetros com praias urbanas, como Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa, surpreende pelo clima interiorano. A sensação em grande parte se deve à ausência de espigões. A cidade mantém prédios que não podem ultrapassar quatro andares, o que se apresenta como diferencial de João Pessoa em relação a outras capitais praianas.

Estaleiro Restaurante Camarão tabatinga

(arroz cremoso com camarão;

serve duas pessoas) – R$ 110





Piscinas naturais do Seixas Paraíba Travel, passeio de catamarã – R$ 35. Informações: www.paraibatravel.com.br





Piscinas naturais Caribessa Mansear Caribessa, passeio de catamarã

R$ 99. Informações: www.luckreceptivo.com.br