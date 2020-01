Verão de pernas para o ar

A época mais esperada do ano chegou. O verão, o calor e aquela viagem que você planejou por praias maravilhosas, com coqueiros e mar azul, comidas típicas, visitas a parques aquáticos e parques de diversão, mas, principalmente, a tranquilidade de se afastar da rotina corrida e curtir um tempo com sua família e amigos.

Nesta época do ano, os principais destinos brasileiros recebem grande quantidade de turistas, que movimentam a economia local e geram renda para o ano todo. Além de muita diversão, o período de férias apresenta alguns riscos recorrentes. Por isso, a preparação do turista é importante.

Pensando em ajudar quem deixou para a última hora, selecionamos dicas em diferentes destinos. Há opções em várias regiões do Brasil e até uma sugestão internacional como bônus. Escolha a que mais lhe agrada, faça as malas e boa viagem!

(foto: b4tcomm.com/Divulgação)



Cesário Lange (SP)

Mavsa Resort





Resort all inclusive a apenas 90 minutos da capital paulista, o Mavsa preparou atividades para todos os gostos em janeiro: fitness para quem quer movimentar o corpo; gincanas para os mais competitivos; e esporte e aventura para quem quer adrenalina. Ainda haverá shows todas as noites, hidroginástica e atrações cuidadosamente preparadas para os hóspedes da melhor idade. Além, é claro, do sistema all inclusive com oito refeições diárias e bebidas alcoólicas e não alcoólicas já incluídas no valor da diária. O Mavsa ainda conta com um grande complexo aquático, atividades de aventura como tirolesa e arvorismo, quadras de vários esportes e a Cidade dos Sonhos, um espaço em que as crianças encontram vários tipos de jogos eletrônicos.





Valores e reservas: Diárias a partir de R$ 2.285 por casal em apartamento duplo categoria superior, com cortesia para duas crianças de até 12 anos.





l informações e reservas: (15) 3246-8210 ou 0800 770 8210 e pelo site www.mavsaresort.com

(foto: b4tcomm.com/Divulgação)

Chapada dos Guimarães

(MT) - Malai Manso Resort





Localizado a pouco mais de uma hora de Cuiabá, o Malai está instalado em uma das regiões mais exuberantes do Centro-Oeste: às margens do Lago do Manso, cercado pelos morros do Chapéu e do Navio, em meio à mística Chapada dos Guimarães. Para os meses de janeiro e fevereiro, o resort terá uma agenda especial com shows, atividades e atrações para todas as idades. O complexo dispõe de mais de 3.000m² de piscinas, quadras de tênis, poliesportivas e de futebol, academia, trilhas, tirolesa, arvorismo, playground, arco e flecha, paredão de escalada, esportes náuticos e até uma ou prainha artificial para curtir o pôr do sol.





Valores: Os pacotes para o período (entre 2/1 a 21/2) custam a partir de 10 de R$ 124,50 a diária para casal em acomodação bangalô, com mínimo de duas noites de hospedagem. Cortesia para duas crianças de até 11 anos no mesmo quarto dos pais. Sistema all inclusive (seis refeições diárias, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas).





Informações e reservas: www.malaimansoresort.com.br ou (65) 3028-0404