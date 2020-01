(foto: Matt Stroshane/Disney)





Canteiro de obras permanente, Walt Disney World desfruta o sucesso de Star Wars – Rise of the Resistance, aberto no final do ano passado no Hollywood Studios, enquanto já projeta inauguração da Estrada de Ferro do Mickey e da Minnie no Magic Kingdom. Aposta é cada vez maior no uso de tecnologia e interação para continuar encantando visitantes de todos os lugares do mundo, incluindo brasileiros, que sempre figuram entre as três nacionalidades que mais visitam o complexo da Flórida.

Páginas 6 a 11