Diversão sem transtornos

Aproveitar a viagem de férias é o sonho de quem se planeja o ano inteiro. Se a opção for sair da cidade, é importante que o trajeto seja feito de forma tranquila, sem imprevistos. Para ajudar a preparar bem os dias folga, a Sigvaris Group, empresa especializada em produtos de compressão, lista sete itens que podem evitar problemas antes mesmo que a viagem comece.

Bateria extra

Atualmente, é rara a utilização de mapas de papel para indicar o caminho – se a sua viagem for de carro. Para impedir problemas com a indicação do trajeto, é recomendável levar uma bateria extra (carregada). Dessa forma, se o celular descarregar, o GPS poderá continuar funcionando sem problemas.

Soluções para

eventual enjoo

Seja no automóvel, ônibus, trem ou avião, é comum sintomas de enjoo aparecerem, devido às várias horas sentado na mesma posição. Se esse é o seu caso, consulte seu médico para saber quais medicamentos que combatam o mal-estar podem ser levados com você.

Hidratação

Se a viagem for longa, é necessário ingerir líquidos e hidratar o corpo. Portanto, é imprescindível ter água e outras bebidas de maior valor nutricional, como sucos naturais.

Alimentos leves

Assim como a hidratação, é igualmente importante ter alimentos de alto valor nutritivo, a fim de evitar qualquer imprevisto por falta de nutrientes no corpo. Para não dar a chance de congestões e enjoos acontecerem, o recomendado é que sejam alimentos leves, como frutas e barras de cereal.

Meias de viagem

Se a viagem for de carro ou avião, ficamos inevitavelmente parados na mesma posição. Dessa forma, o sangue tende a descer para as pernas e ficar ‘parado’ por lá. Para impedir dores, inchaços e desconforto durante o trajeto, é de extrema importância manter a circulação ativa. Para conseguir isso, meias de viagem são indicadas.

Música

Para evitar a monotonia do trajeto, é interessante levar algum dispositivo para ouvir música. Pode ser caixa de som, cabo para o som do veículo (o sinal de rádio pode falhar em lugares mais remotos); no caso de viagens de avião, fones de ouvido.

Dinheiro em espécie

Com a tecnologia e a popularização dos cartões, saímos de casa muitas vezes sem dinheiro algum em espécie. Principalmente para trajetos de carro, é importante ter dinheiro ‘vivo’ para pagar pedágios e consumir em estabelecimentos de beira de estrada (que muitas vezes não aceitam cartões). Uma quantia em espécie também deixa você protegido no caso de imprevistos, como ter que pagar serviços de borracheiro ou mecânico.