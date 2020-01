Cenário espetacular

O turista pode navegar pelo Nahuel Huapi até chegar à Ilha Victoria, lugar de impressionante beleza (foto: Viagemcult.com/divulgação)



O turista pode fazer atividades no lago, como navegar pelo Nahuel Huapi e chegar à Ilha Victoria e à Floresta Arrayanes, zarpar de Puerto Pañuelos e atravessar o lago até Puerto Blest e Cascada de los Cántaros, fazer a travessia andina e juntar-se à Argentina e vela no Chile. Pode ainda navegar pelo Braço da Tristeza, caminhar pela floresta de coihues até chegar à cachoeira do córrego Frey – profundo fiorde glacial a Sudeste do lago. As paisagens são espetaculares e, sendo uma rota pouco visitada, é possível apreciar a natureza quase exclusivamente só para o viajante.

Outra possibilidade oferecida por Bariloche é conhecer as colinas e suas geleiras, como El Tronador, os cerros Catedral, López e Campanario. Existem diferentes atividades de aventura, caminhadas e teleféricos, entre outras opções.

Um passeio imperdível é de teleférico para conhecer os cerros Catedral e Campanário (foto: Teresa Caram/em/d.a press)

Se o visitante procurar por entretenimento, Bariloche está pronta o ano todo para fornecer excursões e serviços de infraestrutura. É possível visitar os centros de equitação, ideais para travessias que duram meio dia ou até mesmo o dia todo com guia especializado. Para um pouco mais de adrenalina e emoções, o rafting pode ser feito com diferentes graus de dificuldade ao longo do dia.

GASTRONOMIA Os sabores da Patagônia são uma atração à parte. A área tem uma variedade de cervejarias artesanais, ótimo programa para terminar o dia de maneira descontraída. Não apenas é possível provar diferentes tipos de cervejas feitas com a água mais pura da montanha, mas também existem visitações nas fábricas da região. Cada fábrica e cervejaria têm sua própria personalidade, e existem passeios especializados, como o Beer Experience Tour, que permite conhecer três das fábricas mais importantes, finalizando com uma degustação harmonizada com um menu especial.

O bon vivant vai descobrir em Bariloche um lugar ideal cheio de propostas gastronômicas para todos os tipos de paladar. Truta, frutas vermelhas e cordeiro são os produtos mais famosos, e Bariloche oferece comida em abundância em seus deliciosos restaurantes. Também há opções mais sofisticadas, como o restaurante El Llao Llao, famoso por sua hora do chá e que agora inclui um novo menu de sushi com produtos regionais. O restaurante Quiven é outro que propõe um menu degustação de sete etapas que varia de noite para noite e onde é possível experimentar, por exemplo, sorvete de salmão.

Todos esses elementos dão um charme especial a Bariloche, que oferece a possibilidade de viver uma experiência diferente e irrepetível em diferentes épocas do ano.

Os turistas brasileiros têm uma vantagem adicional em sua visita a Bariloche, que é a isenção de IVA em acomodações com pagamentos com cartão emitidos no exterior. Além disso, a taxa de câmbio atual da Argentina é muito favorável para quem vem do Brasil.