Faça você mesmo

Os cenários perfeitos %u201Ctransportam%u201D os fãs para dentro da saga Guerra nas estrelas (foto: Matt Stroshane/Disney)







A diversão em Galaxy's Edge fica completa quando você frequenta dois espaços recém-abertos. No Droid Depot, o frequentador se transforma em gênio da tecnologia, montando seu próprio robô a partir de peças preestabelecidas. São duas opções, igualmente bem-sucedidas entre o público: R2D2, que remete às origens da saga, e BB8, dos filmes mais recentes, que podem ser customizados em cores e formatos.

Já no Savi's Workshop: Handbuilt Lightsaber o cliente constrói o próprio sabre de luz. Mas o que torna a experiência realmente inesquecível é a explicação feita pelo mestre – na verdade, um ator – sobre a responsabilidade de usar a arma e os preceitos para se tornar um Jedi. Tudo com direito a interpretação incrível, fundo musical e jogo de luzes. Mais dentro do filme, impossível!

São várias as opções para montar o próprio robô, que é controlado por controle remoto (foto: David Roark/Disney)

Quem quiser, e puder, pode levar os brinquedos para casa. O androide custa US$ 99,90 (cerca de R$ 420) e o sabre de luz, US$ 199,90 (R$ 840). Preços módicos para muitos se levarmos em conta a quantidade de gente que vimos com os brinquedinhos na mão durante nossa visita.

Impressiona o esmero da Disney nos detalhes. Das louças dos banheiros à caixa para embalar bichos de pelúcia, que simulam jaulas, passando pelas comidas e bebidas servidas em lanchonetes e restaurantes, tudo foi cuidadosamente pensado para fazer o frequentador se sentir dentro do filme.

Simpáticos androides tomam forma depois de ser fabricados pelos visitantes (foto: David Roark/Disney)

Dentro das atrações, então, o sentimento é de admiração, principalmente para quem é fã de Guerra nas estrelas. Figurinos perfeitos, cenário maravilhoso e a grandiosidade de algumas alas não deixam dúvida de que tudo foi bem pensado.

Quando a aventura começa, propriamente dita, é emoção garantida. Se na Millennium Falco você tinha a oportunidade de comandar a icônica nave, agora a chance é de se deixar levar pelo androide BB8, aquela esferinha simpática que emite barulhos engraçados enquanto tenta salvar os amigos.

Como o primeiro filme da série foi lançado em 1977 e o mais recente chegou ao Brasil em dezembro, três gerações são marcadas por Guerra nas estrelas. E isso fica claro no número tanto de adultos, alguns já cinquentões, quando de crianças na área de Galaxy’s Edge.