Pra todos os bolsos

Na Dok-Ondar, o visitante pode comprar objetos de diferentes eras da saga Guerra nas estrelas (foto: David Roark/Disney)







Localizados nos EUA, com filiais na Europa e no Japão, os parques da Disney vendem diversão e muito mais. Praticamente na saída de todos os principais brinquedos há uma lojinha onde se encontra todo tipo de suvenir, de simples orelhas de Mickey e Minnie ao memorabilia de filmes.

No caso de Star wars, que é a coqueluche do momento no reino do desenhista e empresário norte-americano, não é exceção. Em Galaxy's Edge, você pode comprar uniformes completos e até um droid igual aos usados nos filmes da franquia.

Se você quiser, e puder, dá para levar para casa um R2D2 em tamanho natural, que custa US$ 25 mil (foto: Paulo Galvão/EM/D.A. Press)

Tudo depende do bolso. Um R2D2 tamanho natural está na loja do Droid Depot por US$ 25 mil (cerca de R$ 105 mil). Um uniforme dos storm troopers, aquela armadura branca usada por soldados do Império e também da Primeira Ordem, custa US$ 2 mil (R$ 8.400).

A localização estratégica visa facilitar a compra por impulso por quem, teoricamente, acabou de viver uma experiência inesquecível e deseja levá-la para casa. E se mostra acertada. Basta você lembrar o número de pessoas que têm algo da Disney em casa, no carro, no trabalho.

Com estoque sempre renovado, as lojinhas da Disney já têm candidato a novo queridinho dos fãs: Baby Yoda, personagem da série The Mandalorian, ganhou pouco antes do Natal uma linha de bonecos. A série é derivada do universo Guerra nas estrelas e o Bebê Yoda recebeu esse nome por ser da mesma espécie do mestre Yoda, personagem clássico dos filmes da saga.









* O repórter viajou a convite da Walt Disney World