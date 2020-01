Destinos para os melhores cliks

1) Bali, Indonésia





A perfeição da ilha de Bali é cinematográfica e por isso mesmo tantas obras de Hollywood foram filmadas por esse recanto de praias exuberantes, penhascos, áreas verdes. Além disso, muitos casais apaixonados escolhem a localidade para a lua de mel, em meio a praia de águas cristalinas e um pôr do sol indescritível.

(foto: MF Press Global/Reprodução)

2) Grand Canyon, Estados Unidos





Caminhar entre as formações rochosas, descer os rios de caiaque, subir em um ponto mais alto para tirar fotos, ou fazer um passeio de helicóptero para observar tudo de cima serão experiências únicas e proporcionarão fotos incríveis com certeza.

(foto: MF Press Global/Reprodução)

3) Fernando de Noronha, Brasil





O arquipélago de Fernando de Noronha é um dos mais disputados pontos turísticos do Brasil, mas nem por isso se tornou uma área banalizada. Com sua natureza intocada nas vastas áreas verdes e a transparência das águas em cada uma das praias, a região está entre as mais bonitas do planeta.

4) Patagônia, Argentina





Com parte do seu território ainda intocado, lá é possível apreciar as suntuosas geleiras em passeios de barco e observar os pinguins. Mesmo que a maior parte da área seja inabitada e com a evidente atmosfera de aventura, a região conta com bons hotéis, ou seja, até para quem gosta de conforto e calmaria é uma boa ideia fazer uma visita a essa localidade. Suas fotos farão sucesso nas redes sociais com certeza.

5) Capadócia, Turquia





Localizada a aproximadamente 700 quilômetros de Istambul, a cidade conta, além do tradicionalíssimo passeio de balão, com enigmáticas cidades submersas, vales em regiões acidentadas en tantos exemplares do que há de mais perfeito no mundo natural.