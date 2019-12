Águas que relaxam

Passeio de canoa no Three Sisters Springs, na região de Crystal River, que é um dos belos parques naturais mais frequentados na Flórida (foto: João Vitor Marques)



Esqueça, ao menos por um instante, os shoppings e os parques temáticos da Flórida. Para além das compras e da diversão com personagens famosos da ficção, o estado queridinho dos brasileiros nos EUA reserva quilômetros e quilômetros de belezas naturais e passeios de tirar o fôlego. Em 10 dias na região, visitamos locais fora do roteiro tradicional, entramos em contato direto com a natureza e até nadamos com peixes-boi.Tudo isso em cidades bem próximas a Orlando, para alívio de quem não dispensa uma boa promoção.

Nas nascentes cristalinas, belas árvores e uma imensidão de pássaros são refletidos sob o forte sol que perdura o dia quase todo. Ao longo das nascentes, o curso tranquilo das águas é ambiente ideal para observar a biodiversidade – do lado de fora ou mesmo lá dentro, onde as pessoas se dividem entre a natação, o mergulho e passeios em canoas ou boias.

Belezas naturais do Silver Springs, com suas águas em azul profundo (foto: João Vitor Marques)

É até difícil de acreditar, mas esse cenário está a pouco mais de uma hora de carro de Orlando, um dos principais centros urbanos do Sudoeste dos Estados Unidos. Entre as maravilhas, as belíssimas “springs”, ou “nascentes”, de onde todos os dias “jorram” milhões de galões de água fresca vindas de aquíferos.

Geólogos estimam que existem mais de 1 mil springs na região. Entre as que já foram descobertas por pesquisadores, 97 são de primeira ou segunda magnitude, ou seja, têm maior capacidade de produção diária. Segundo o Departamento de Proteção ao Meio Ambiente da Flórida, cerca de 90% da água potável consumida no estado sai dessas nascentes.

Mas a importância das springs para a região vai além do abastecimento da população local. A região recebe milhões de turistas anualmente e chama a atenção pela cor da água e a biodiversidade. Pelo potencial econômico e pela importância natural de preservar esse ambiente, foram investidos aproximadamente US$ 360 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) na conservação local, desde 2011. São 19 parques nacionais que levam nomes de nascentes.