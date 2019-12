Ponte para o coração do Douro

Ponte D. Luís I, relíquia da cidade portuguesa, é melhor observada da região da Ribeira (foto: Zulmira Salvador Furbino/EM/D. A Press)



Nos últimos anos, Porto, no Norte de Portugal, entrou, definitivamente, na rota dos turistas brasileiros. Patrimônio da humanidade desde 1996, a bela cidade lusitana destaca-se no continente europeu por conta dos seus monumentos arquitetônicos bem preservados, a boa gastronomia e o clima agradável. Mas, o que pouca gente sabe é que a cidade está intimamente ligada ao Brasil. Pois, em testamento antes de morrer, o imperador dom Pedro I pediu para que seu coração foi doado à cidade portuguesa.

Sobre a Ponte D. Luís I, relíquia em ferro projetada entre 1881 e 1888 pelo engenheiro belga Théophile Seyrig, discípulo de Gustave Eiffel, observa-se o correr das águas do Rio Douro até a sua foz, no encontro com o Oceano Atlântico. Também do alto dela se admira nos fins de tarde o sol tingir de dourado os telhados, janelas e portas das belas construções coloniais de Porto – segunda maior cidade de Portugal. Patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, título alcançado em 1996, a cidade é uma aula de história ao vivo e em cores nítidas.

Azulejos ornam as paredes da estação de trem de São Bento (foto: Wikimedia)

E a cidade no Norte do país lusitano, quase na fronteira com a Espanha, se destaca ao abrigar uma das livrarias mais lindas do mundo, além das arrebatadoras igrejas, parques, bairros e monumentos. Nada se compara em fazer uma caminhada por ruelas e becos para sentir o verdadeiro clima dessa cidade. Uma experiência única que os turistas guardam para a vida toda.

Mas o que pouca gente sabe, parte da história do Brasil se encontra nessa cidade portuguesa. Em um recipiente de vidro, guardado com extremo cuidado na Igreja Nossa Senhora da Lapa, repousa, desde 1837, o coração de dom Pedro I, ou dom Pedro IV, para os portugueses.





Destino surpreendente Arquitetura de encher os olhos e uma gastronomia de dar água na boca tem levado milhares de pessoas ao país de Camões, Eça de Queiroz, Saramago e Fernando Pessoa. E a cidade de Porto, com toda a sua imponente história, gastronomia diversificada e aspectos culturais únicos, aliados ao baixo custo de vida, vem chamando a atenção do mundo inteiro, principalmente dos brasileiros.

A estação de trem de São Bento é das mais bonitas do mundo devido à arquitetura e aos seus deslumbrantes azulejos pintados a mão que contam um pouco da história de Portugal, principalmente da Zona Norte do país. Visita imperdível! A Torre dos Clérigos, localizada no Centro Histórico, é um daqueles pontos turísticos indispensáveis na viagem. Em arquitetura barroca, ela é parte da bela Igreja dos Clérigos e seu mirante garante uma vista de 360 graus da cidade, desde pontos de interesse centrais até a Ribeira, o Rio Douro e as caves do outro lado, em Vila Nova de Gaia. E, por fim, a livraria Lello. Em virtude do seu valor histórico e artístico, a Lello tem sido reconhecida como uma das mais belas livrarias do mundo por ser um ambiente único e inspirador. Todos os visitantes se encantam com a sua escadaria central, que serviu de inspiração para o famoso filme Harry Potter.