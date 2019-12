Paraíso das águas quentes

Dunas da Praia de Jenipabu: diversão é o que não falta na capital potiguar (foto: Frankie Marcone/Divulgação)







A capital do Rio Grande do Norte é provavelmente o único lugar do mundo em que é feliz Natal de janeiro a janeiro. A cidade, fundada em 25 de dezembro de 1599, às margens do Rio Potengi (que significa água de camarão, em tupi), é conhecida, principalmente, por suas belezas naturais. Praias, dunas, lagoas, o maior cajueiro do mundo – localizado na região metropolitana. O que não faltam são atrações e quase sempre podem ser visitadas com céu azul, já que Natal é conhecida como A cidade do Sol.

A praia mais conhecida e que concentra ótimos hotéis e restaurantes (inclusive o Natal Food Park, uma área que reúne vários food trucks) é Ponta Negra. É ali que se encontra o famoso Morro do Careca, duna que no passado era lugar de diversão de turistas e moradores, mas que desde o final da década de 1990 está fechado à visitação. O motivo é para a preservação da mata de restinga e também para a areia não descer e, consequentemente, a altura do morro diminuir.

Por falar em areia, o Parque das Dunas foi criado em 1977 para garantir a conservação ambiental de Natal, além de realizar pesquisas e estudos que beneficiem a biodiversidade da região. Com 1.172 hectares, o parque foi a primeira unidade de conservação criada no Rio Grande do Norte e tem reconhecimento da Unesco como uma parte importante da biosfera da mata atlântica.

Praia de Ponta Negra, onde fica o famoso Morro do Careca (foto: Setur RN/Divulgação)

ADRENALINA Ir a Natal e não fazer um passeio de buggy é o mesmo que ir ao Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor, como ressalta o guia Fagner Peixe. E um dos melhores lugares para se fazer isso é Jenipabu. “As pessoas podem escolher com ou sem emoção (risos). Mas além de contemplar as dunas, é possível tomar banho de mar, fazer atividades como skybunda (escorregar pela areia e cair em uma lagoa), tirolesa, e até andar de dromedário”, informa o guia. A diversão exige preparo, pois costuma durar quase o dia todo. Mas vale muito a pena.

Outro ponto turístico imperdível é o cajueiro de Pirangi, considerado o maior do mundo. É uma obra de arte da natureza que até hoje não encontrou explicação concreta para o motivo de ser tão grande. “Ainda não bateram o martelo definitivamente sobre esse crescimento exagerado. A nossa bióloga defende a tese de uma disfunção hormonal. A árvore tem aproximadamente 130 anos e continua crescendo. Hoje, o cajueiro ocupa área de 9 mil metros quadrados, maior que um campo de futebol”, explica o guia Alex Araújo. Em 1994, a árvore entrou para o Guiness Book, mas a fama veio mesmo um ano anos depois, quando a atriz e apresentadora Regina Casé esteve no local e entrevistou o guia mirim Tom do Cajueiro, então com 10 anos.