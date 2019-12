Descanso sem preocupações

Ao visitar a Mesquita Azul em Istambul, na Turquia, é preciso respeitar os costumes religiosos. Para as mulheres, é obrigatório o uso de véu (foto: Fatih- Yurur/Unsplash )



Viajar para um novo destino é sempre uma aventura e, como toda aventura, oferece alguns riscos. No entanto, há muitas coisas que se pode fazer para ter mais segurança durante as férias. A APRIL Brasil Seguro Viagem separou algumas dicas para que os viajantes possam curtir sem preocupações.





Pesquisar leis e costumes locais

Não é preciso visitar uma vila rural na Ásia ou uma cidade no Oriente Médio para se deparar com diferenças culturais. Mesmo países ocidentais, que podem parecer muito similares ao Brasil, podem ter grandes diferenças de leis e costumes, e é importante estar informado para evitar problemas. Alguns lugares proíbem o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, outros exigem que se guarde o tíquete de metrô mesmo após utilizá-lo. Em certos lugares é necessário vestir-se de forma conservadora e assim por diante.





Compartilhar o roteiro

Quando a viagem já estiver planejada, com deslocamentos e hospedagens definidos, é importante manter familiares e amigos a par dessas informações. Isso faz com que pessoas queridas possam acompanhar seus passos e saber onde o turista está, facilitando o contato em caso de emergência.





Garantir um jeito

de se comunicar o tempo todo

O roaming internacional pode ser muito caro, mas há outras maneiras de se manter conectado. É possível adquirir um chip local para usar no celular ou comprar um chip internacional, o que significa ter internet em qualquer lugar. Com isso, se for necessário pedir ajuda ou informar algo a familiares, o viajante poderá fazê-lo com agilidade.





Contratar um seguro-viagem

Esse item é essencial para uma viagem tranquila. O seguro-viagem garante atendimento médico em caso de doenças e protege contra imprevistos, como extravio de malas.





Planejar chegar durante o dia a

novos destinos

O ideal é nunca chegar a uma nova cidade à noite. Durante o dia é mais tranquilo usar transporte público e andar com malas pelas ruas. À noite, é possível que o único meio de transporte seguro seja um táxi, que sairá mais caro.

Não andar com o passaporte

O passaporte é um documento valioso e, por isso, deve ser mantido em segurança, de preferência dentro do cofre do hotel, para evitar perdas e furtos. No entanto, não se deve andar pelas ruas de um outro país sem documento, então é importante ter outro tipo de documentação com foto, como RG ou CNH, e sempre ter uma cópia do passaporte e uma versão digitalizada do mesmo no celular.





Ser discreto e estar sempre atento

Pequenos golpes contra turistas são comuns em diversos países, principalmente nas atrações mais famosas. Falar alto em português, carregar bolsas grandes e andar para lá e para cá tentando fazer uma foto perfeita são alguns comportamentos que podem chamar a atenção de trombadinhas e golpistas, pois demonstram distração e deixam claro que se trata de um estrangeiro. Também é importante manter-se atento a pessoas desconhecidas que agem de forma incomum e evitar dar informações pessoais, como o local onde o viajante está hospedado.