Um ano de boas viagens

Belém do Pará, PA (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Chega ao fim o ano de 2019. Decidimos fazer uma retrospectiva com nove destinos que visitamos e que marcaram a edição do Turismo. São cinco destinos nacionais e quatro internacionais. Lugares incríveis por suas belezas naturais, como Belém do Pará, Natal (RN), o arquipélago de Fernando de Noronha, os cânions no Sul do Brasil e os springs, na Flórida (EUA). Em outros, vivenciamos no destino muita cultura e história, como as fazendas do Vale do Café (RJ) e as cidades europeias de Copenhague (Dinamarca), Dubrovnik (Croácia) e Porto, em Portugal. Desejamos que 2020 seja um ano de novas descobertas e que todos possam viajar para destinos incríveis.

Fernando de Noronha, PE (foto: Marcio Carvalho/divulgação)

Copenhague, Dinamarca (foto: Teresa Caram/EM/D.A Press)

Natal, RN (foto: Setur RN/Divulgação)

Cambará do Sul, RS (foto: Marden Couto/Turismo de Minas)

Vassouras, RJ (foto: Renan Damasceno/EM/D.A Press)

Porto, Portugal (foto: Zulmira Furbino/EM/D. A Press)

Dubrovnik, Croácia (foto: Kellen Cristina/EM/D.A Press)