Principais descobertas do Luxe Report Brasil 2020

Quem se hospeda no Rayavadee Hotel, em Krabi, na Tailândia, se deslumbra com paisagens únicas (foto: Diogo Affonso/Divulgação)



Inexplorado e inesperado





Com alguns dos destinos favoritos observando um aumento insustentável na demanda, os viajantes de luxo mais experientes estão buscando destinos remotos e intocados para evitar multidões e locais com excesso de turistas. Os consultores Virtuoso relatam que as solicitações vão de destinos culturalmente distintos aos com natureza abundante, como Bornéu, Groenlândia e Omã.





Destinos combinados





Os viajantes têm seguido os conselhos dos consultores Virtuoso, que incentivam os clientes a explorar vários países, mesmo em viagens mais curtas. Viagens que misturam locais diversos estão em alta – em especial as que oferecem combinações inesperadas. Começar uma viagem numa estação de esqui e terminar numa praia, conhecer uma região metropolitana e acrescentar um aspecto de aventura na selva ou visitar um lugar bastante conhecido e depois seguir viagem para um local pouco conhecido para interagir com o público local exemplificam essas tendências. O foco está em experiências variadas que enriqueçam a viagem.





Viagens apetitosas





As viagens gastronômicas deixaram de ser uma tendência e, agora, constituem um novo nicho que tem como essência as experiências envolvendo comidas e bebidas. Aulas de culinária, refeições em casas particulares, caça às trufas, visitas a restaurantes estrelados e estabelecimentos que seguem o conceito farm-to-table – as experiências culinárias são tão variadas quanto os próprios viajantes, e fazem com que os apreciadores da gastronomia tenham um papel além de se sentar à mesa. As experiências gastronômicas se tornaram um foco tão grande que alguns clientes solicitam restaurantes no momento da reserva dos bilhetes aéreos – às vezes até antes.









Inteligência Emocional





Os viajantes modernos buscam experiências mais significativas que lhes permitam aprimorar a inteligência emocional; sair da zona de conforto e interagir de forma genuína com habitantes locais permite que valorizem ainda mais as pessoas e culturas com as quais têm contato. Para além das atrações usuais, os clientes Virtuoso optam por explorar suas paixões por meio de atividades como uma degustação de vinho com o proprietário de uma vinícola local, um passeio de moto ou uma sessão com um personal shopper que conheça as melhores opções de compras e pop-up stores do local visitado. Além disso, também buscam acomodações com as características dos destinos que visitam, como pousadas cheias de personalidade, hotéis boutique locais e casas privativas.





Aproveitar a “jornada”





Adotando a filosofia de que o “jornada” é metade da diversão em uma viagem, os viajantes de alto padrão estão usando serviços exclusivos, como ser recebido por um anfitrião ao lado da aeronave, a fim de evitar o aborrecimento de ter que trocar terminais, localizar portões de embarque ou pegar as filas na alfândega. Na Private Suite do aeroporto internacional de Los Angeles, por exemplo, os clientes são acompanhados através do serviço de imigração, transportados até as aeronaves em uma BMW e têm à disposição uma sala privativa para relaxar entre os voos.