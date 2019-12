Carpe diem com sofisticação

Planeje conhecer Bora Bora, na Polinésia Francesa, no ano que vem. O paraíso impressiona os vistantes pelas águas em azul-turquesa (foto: Four Seasons Bora Bora/ Divulgação)







Dados apresentados no Luxe Report revelam que os viajantes brasileiros de alto padrão consideram as experiências customizadas como a melhor forma de investir tempo e recursos. Todos os anos, a Virtuoso, rede global que congrega as principais agências de viagens de experiência e de luxo, conduz uma pesquisa com suas afiliadas em mais de 50 países, a fim de determinar as tendências que estarão em alta no ano seguinte.

De acordo com os consultores de viagens no Brasil, a expressão latina carpe diem tem balizado o desejo de aproveitar a maior quantidade possível de destinos e experiências de modo mais autêntico. Os viajantes ainda querem viajar com conforto e as experiências personalizadas que possam ser compartilhadas com família e amigos são a nova definição de luxo.

Atenta a essas duas tendências, a Virtuoso lançou no início do ano a Wanderlist, ferramenta que apresenta uma abordagem inovadora de planejamento de viagens que visa ajudar os clientes a maximizarem suas oportunidades de viajar, tanto no presente quanto em ocasiões futuras. A descoberta de novos destinos é o principal fator que deve inspirar os viajantes brasileiros em 2020, mantendo-se na mesma posição do ano passado na categoria de Motivações de viagens. Pela primeira vez, Cruzeiro de aventura assume a primeira posição do ranking das Tendências de viagens, enquanto as viagens de aventura ficam em quarto lugar. Dado o boom dos cruzeiros de expedição, não surpreende que a Antártida apareça em primeiro lugar não apenas em uma, mas duas categorias: Destinos em ascensão e Viagens de aventura. A ascensão do destino é ainda mais significativa considerando o fato de que a Antártida não figurou no ranking de nenhuma categoria da edição 2019 do Luxe Report. Entre os Destinos internacionais, a Itália assume o topo da lista como o principal destino dos brasileiros no exterior, desbancando o favorito do ano passado, Portugal, que cai para a quinta posição. Outras fortes tendências para 2020 são o Egito, presente nos rankings de Destinos em ascensão, Destinos preferidos por millennials e Destinos para viagens de aventura, e a Grécia, que conquistou o público figurando nos rankings de Destinos internacionais, Destinos preferidos por millennials e Destinos de lua de mel.

Ao todo, foram ouvidos em torno de 1.300 consultores Virtuoso no Brasil, América Latina, América do Norte, Ásia-Pacífico, Caribe, Europa e Oriente Médio para compor a versão global do Virtuoso Luxe Report, que conta com a vasta experiência dos consultores de viagem e insights relacionados às solicitações dos clientes para determinar as principais tendências do segmento de viagens de luxo para 2020.