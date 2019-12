Destinos encantadores

Cancún, na Riviera Maia, é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros no Caribe (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)



Em pleno mar do Caribe, os destinos paradisíacos que estão atraindo os brasileiros são

México e Cuba. O primeiro já é popular entre nossos turistas há algum tempo, com Cancún e a fascinante Riviera Maia. Cuba, por sua vez, tem aparecido cada vez mais na lista de desejos dos turistas. O país combina um litoral de tirar o fôlego com cultura emocionante, que inclui belas construções históricas e muita música e dança.





Estados Unidos Outro destino tradicional continua a crescer, este nos Estados Unidos: a Flórida. O estado ensolarado é muito amado pelos brasileiros, e a cada ano lança novas atrações e outras novidades que o mantêm como um dos mais procurados pelos turistas, principalmente quando o quesito são os parques temáticos e atrações para crianças.

Mas outro lugar está aparecendo nas tendências dos viajantes em 2020 é o Arizona. Lar do Grand Canyon, o estado conta com desertos, desfiladeiros e paisagens solitárias, além das incríveis cidades-fantasma e cidades da época da corrida do ouro, que guardam o espírito do Velho Oeste como se vê nos cinemas.

Grand Ganyon, no deserto do Arizona, nos Estado Unidos (foto: Gert Boers/Unsplash)



Europa Como sempre, Itália e França estão entre os mais desejados do continente europeu. Para a Abreu, os dois países são procurados principalmente por casais, pois esbanjam romance, bons vinhos e gastronomia deliciosa.

Enquanto isso, crescem as buscas por Grécia e Portugal. A Grécia encanta com toda a sua história e cultura, presente principalmente em Atenas, mas também com suas belíssimas ilhas, repletas de lindas praias e casinhas típicas. Já Portugal vem deixando os viajantes cada vez mais apaixonados com as modernas Porto e Lisboa, que têm uma atmosfera cosmopolita e animada, mas também organizada e tranquila, e as vilas cheias de charme, com vinícolas de alta qualidade e passeios imperdíveis.

Padrão dos Descobrimentos em Lisboa. Capital portuguesa continua no topo da lista de desejos em 2020 (foto: Gert Boers/Unsplash)



Outros destinos Ásia, Oceania e Oriente Médio não ficam de fora da lista. A Nova Zelândia tem feito corações brasileiros baterem mais forte com suas cidades cheias de agito, natureza exuberante e infinitas opções de lazer, principalmente esportes radicais.

O Líbano combina história, cultura e gastronomia em uma viagem tranquila, com passagens por lugares impressionantes, como o Castelo de Byblos ou a Floresta de Cedros.

O Japão garante uma viagem transformadora, desde Tóquio, com seus 13 milhões de moradores extremamente educados e organizados, até seus incríveis templos e construções históricas, que se espalham por todo o país. Em 2020, o país da Ásia será a sede dos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo.

Quem gosta de destinos exóticos também vai gostar de Myanmar, país asiático que oferece experiências autênticas. Os cenários são de tirar o fôlego, sejam eles de natureza, de patrimônio histórico ou de templos antigos. Por fim, o Sri Lanka convida a conhecer sítios arqueológicos, visitar construções religiosas e até fazer safáris montados em elefantes.