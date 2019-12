Aposte no novo

Pouco conhecidos dos brasileiros, os famosos moais são ícones da Ilha de Páscoa, no Pacífico Sul, na costa do Chile (foto: Ilha da Páscoa/Divulgação)







Viajar pelo Brasil pode ser uma experiência inesquecível. Nosso país conta com muitas belezas naturais, tanto no litoral quanto no interior. Se a pedida for boas praias, as opções que se destacam para o ano que vem são Florianópolis, em Santa Catarina, e Pipa, no Rio Grande do Norte.

Floripa é a Ilha da Magia, tem estrutura turística de cidade grande, com hotéis, restaurantes, bares e baladas excelentes. A ilha conta com praias de todos os tipos, desde as mais animadas e perfeitas para o surfe até as mais tranquilas, ideais para famílias.

Pipa também conta com muito agito, pousadas cheias de charme, uma grande diversidade de praias, falésias, dunas, matas e piscinas naturais ao norte e ao sul da vila. Apesar de ser mais rústica que Florianópolis, tem tudo o que qualquer viajante pode precisar em uma viagem à costa.

Para curtir destinos de ecoturismo brasileiro, a agência de viagens portuguesa Abreu, recomenda Bonito, no Mato Grosso do Sul, e o Jalapão, no Tocantins. Situados em meio a riquezas naturais impressionantes, esses dois destinos garantem experiências imperdíveis, como fazer snorkeling em meio a inúmeros peixinhos coloridos em Bonito ou nadar em um fervedouro no Jalapão, poços de água em que é impossível de afundar.

Praia do Santinho, um paraíso quase deserto em Florianópolis (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Outra cidade que tem feito os olhos dos turistas brilharem é Manaus, capital do Amazonas. É um excelente ponto de partida para descobrir a maior floresta tropical do mundo, mas também tem um importante patrimônio histórico do século 19, entre outras atrações que não estão ligadas à natureza.

Opção econômica Na América do Sul, Argentina e Chile continuam com tudo. Segundo a Abreu, os dois países são populares por estar próximos e serem opções econômicas que podem ser exploradas em viagens curtas, como em feriados. Embora as capitais sejam as mais visitadas, há muito mais para explorar nesses destinos. A Argentina tem Mendoza, Bariloche, El Calafate e Ushuaia, enquanto o Chile conta com o Atacama, Puerto Varas, Puerto Montt, Torres del Paine, Punta Arenas e a Ilha de Páscoa.

Outro destino que se tem destacado são as Galápagos, fascinantes ilhas equatorianas localizadas em meio ao Oceano Pacífico. Por lá, o turista entra em contato com uma natureza avassaladora, lar de iguanas-marinhas, tartarugas-gigantes e leões-marinhos. É possível explorar praias, grutas, vulcões e florestas, além de fazer mergulhos deslumbrantes.