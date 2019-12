Tendências de viagens para 2020

Um dos destinos mais belos do Brasil, as Cataratas do Iguaçu oferecem aos visitantes uma forma de conexão total com a natureza (foto: Foz do Iguaçu/Divulgação)







Com a chegada não só de um novo ano, mas de uma nova década, continuaremos assistindo à evolução de nossos hábitos, desejos e necessidades de viagem. O mundo, assim como os próprios viajantes, não para. Com a missão de fazer com que vivenciar lugares fique mais fácil para todos, o setor de turismo prevê que 2020 será um ano inédito para o mercado de viagens. E não só a tecnologia estará por trás dessa mudança: os turistas também vão experimentar um crescente sentimento de responsabilidade e conexão com os destinos visitados e as pessoas que vivem ali.

No Marrocos, visite o Circuito de Mil Kasbah, no deserto do Saara (foto: JosÉ Antônio Ramalho/Divulgação)

Pesquisa realizada pela Booking.com com mais de 22 mil viajantes de 29 mercados, incluindo o Brasil, e em mais de 195 milhões de avaliações de hóspedes verificadas listou a tendências de viagens que podemos esperar não só para o ano que está chegando, mas para o futuro.

Tranquilidade e paz quando se visita a Lapinha da Serra, em Minas (foto: MF Press Global/Divulgação)

Para Arjan Dijk, vice-presidente sênior e chefe de Marketing da Booking.com, nesta nova década, a indústria de viagem vai atender às expectativas de um viajante que é mais sustentável, questionador e antenado tecnologicamente. Para isso, serão desenvolvidos produtos, serviços e funcionalidades que tornem mais fácil para todos vivenciar o mundo. “Ao identificar cidades alternativas, para ajudar a combater o fenômeno de turistas em excesso, e ao oferecer recomendações de viagem cada vez mais personalizadas, sem deixar de garantir uma seleção diversa de hospedagens a clientes de todo o mundo, queremos garantir que os viajantes se sintam preparados, amparados e animados com as viagens que farão em 2020 e nos anos a seguir.”

Ilhabela, em SP, recebe cruzeiros no verão brasileiro (foto: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

Conectar-se com a natureza, celebrar a vida, desconectar-se das preocupações do dia a dia e emergir e vivenciar culturas autênticas são os principais objetivos dos viajantes de hoje. 2020 promete ser o ano para reafirmar a importância desses momentos especiais tão ligados às emoções e que ficam para sempre na memória.