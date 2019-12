Pelo segundo ano consecutivo, o Coliseu de Roma foi eleito o monumento mais popular do planeta pelo TripAdvisor. A capital italiana será um dos destinos mais visitados em 2020 (foto: willian West/Unsplash)



Muitas pessoas já estão com férias marcadas e tudo planejado, enquanto outras ainda pensam em como aproveitar os dias de folga em 2020. Na véspera do Natal, vamos ajudar os amantes de viagens a escolher os melhores destinos ao redor do globo que estão se mostrando verdadeiras tendências para o ano que vem.