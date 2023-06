HackTown 2023 terá Casa da Dinamarca em Santa Rita do Sapucaí

442

O HackTown, um dos principais eventos de tecnologia e inovação da América Latina, ocorrerá entre 17 e 20 de agosto em Santa Rita do Sapucaí (MG). Nesta edição, o festival proporcionará diversas experiências culturais, gastronômicas e musicais da Dinamarca, além de promover networking entre os participantes.









Leia: Festival HackTown em Minas discute espectro autista e tecnologia Seguindo o sucesso da Casa da Irlanda em 2022, o HackTown 2023 contará com a Casa da Dinamarca. Essa iniciativa, liderada por empreendedores dinamarqueses e apoiada pela Embaixada da Dinamarca, Instituto Cultural da Dinamarca e Câmara de Comércio do país, visa promover a conexão entre Brasil e Dinamarca. O espaço, intitulado 'A Casa que Conecta', explorará sinergias e trocas de conhecimento entre as duas nações.





Jesper Rhode Andersen, empreendedor dinamarquês e um dos responsáveis pelo projeto, destaca a importância dessa conexão para o desenvolvimento sustentável. A Casa da Dinamarca será palco de atividades como palestras, debates, oficinas e painéis de diálogo, abordando temas como inovação, urbanismo, design, educação, sustentabilidade e tecnologia. Além disso, haverá espaços para estimular a criatividade, a troca de ideias e a conexão entre talentos, startups, marcas e organizações.





A imersão na cultura dinamarquesa também incluirá a apresentação de sua gastronomia e programação musical, com estilos tradicionais e contemporâneos, estabelecendo uma conexão com a música brasileira. Marcos David, co-fundador e organizador do HackTown, acredita que essa iniciativa irá fortalecer a conexão entre os dois países, gerando oportunidades de negócios e parcerias, além de construir uma consciência mútua e formatos inovadores entre as nações.





O HackTown também busca auxiliar no desenvolvimento e disseminação do movimento 'Cidade Criativa, Cidade Feliz', que existe há 10 anos e promove a criatividade como meio para a felicidade coletiva. A Dinamarca é conhecida como um dos países mais felizes do mundo, segundo ranking da ONU.