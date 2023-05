Musk enfrenta protestos de moradores no Texas por preocupações ambientais

442

Musk também enfrenta críticas de moradores e reguladores que acreditam que ele está avançando rápido demais. (foto: LUDOVIC MARIN) Chap Ambrose, um programador de computadores e fã de longa data de Elon Musk, se viu em uma situação inesperada quando as empresas de Musk começaram a se instalar perto de sua casa rural no Texas. Em 2019, Ambrose gastou US$ 100 para entrar na lista de espera da primeira caminhonete da Tesla e também é assinante do serviço de internet Starlink. Porém, agora ele lidera um grupo de moradores locais que pedem às empresas de Musk, como SpaceX e The Boring Company, que abordem as preocupações sobre os riscos ambientais de seus projetos e sejam bons vizinhos.





Nos últimos dois anos, enormes construções e armazéns brancos substituíram os campos verdes onde o gado costumava pastar. Caminhões pesados trafegam pelas estreitas estradas rurais. Além disso, as empresas estão buscando autorização do estado para despejar água tratada no Rio Colorado.





Essas ações geraram desconforto em Bastrop, um condado predominantemente rural a leste de Austin, evidenciando a agitação causada pela expansão das empresas de Musk no Texas. Apesar de ser elogiado por trazer empregos e indústrias de alta tecnologia para o estado, Musk também enfrenta críticas de moradores e reguladores que acreditam que ele está avançando rápido demais.





Em um exemplo recente, a Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu o programa de lançamentos da SpaceX após um foguete explodir sobre o Golfo do México, alegando que análises eram necessárias para garantir a segurança pública.





No Condado de Bastrop, a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas multou os canteiros de obras de Musk por várias violações relacionadas a controles inadequados de erosão, entre outras questões. Além disso, o departamento de transporte do Texas repreendeu The Boring Company por construir uma entrada sem permissão, representando riscos à segurança do tráfego.





Chap Ambrose começou a voar seu drone sobre os canteiros de obras para documentar o progresso e compartilhar suas preocupações nas redes sociais e no site que criou, chamado Keep Bastrop Boring. Ele também enviou uma reclamação à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas sobre a terra escavada, temendo contaminação química.





Em resposta aos planos da The Boring Company de tratar as águas residuais e descartá-las em sua própria terra ou no rio Colorado, Ambrose solicitou uma audiência pública, que aconteceu em março. Centenas de pessoas compareceram e expressaram suas preocupações, incluindo a prefeita de Bastrop, Connie Schroeder, que sugeriu que a empresa tratasse suas águas residuais na nova estação de tratamento da cidade.





Apesar das críticas, Elon Musk continua sendo um empreendedor admirado por muitos. Entretanto, moradores como Chap Ambrose querem que ele aborde as preocupações ambientais e comunitárias e seja um bom vizinho no Texas.