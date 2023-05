Brasil e China formalizam cooperação científica em luz síncrotron

442

CNPEM acredita que este acordo com a China pode beneficiar as empresas brasileiras (foto: Reprodução) Nesta terça-feira (30/5), um Memorando de Entendimento foi assinado em Campinas (SP), estabelecendo a cooperação científica entre o Brasil e a China na área de fontes de luz síncrotron. O acordo envolve o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), responsável pelo superlaboratório Sirius, uma das três fontes de quarta geração de luz síncrotron em operação no mundo, e o Instituto de Física de Alta Energia (IHEPS) da China.





Este acordo bilateral formaliza as intenções manifestadas pelos dois países durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Atualmente, a China tem dois projetos de síncrotrons de quarta geração em andamento, colocando o país em uma "posição estratégica" nesta área.





O Sirius teve como objetivo impulsionar a indústria brasileira durante sua construção, com 85% dos recursos do projeto investidos no país. O CNPEM acredita que este acordo com a China pode beneficiar as empresas brasileiras que adquiriram conhecimento técnico com o acelerador de partículas, posicionando o Brasil como exportador de conhecimento de alta tecnologia.





A relação da China com o projeto Sirius já existe há algum tempo, com o país asiático fornecendo componentes para o laboratório. A Academia Chinesa de Ciências (CAS) demonstra interesse em estabelecer laços mais fortes e institucionais com o Brasil, visando intensificar as trocas tecnológicas de longo prazo.





Participaram da assinatura do documento o diretor-geral do CNPEM, Antonio José Roque da Silva, o vice-diretor do Instituto de Física de Altas Energias (IHEP), Yuhui Dong, e o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Harry Westfahl Jr. Representantes dos dois governos também estiveram presentes no evento.





O Sirius é um laboratório de luz síncrotron de 4ª geração, atuando como um "raio X superpotente" que analisa diversos materiais em escalas de átomos e moléculas. Em julho de 2020, o Sirius realizou seus primeiros experimentos, obtendo imagens 3D de estruturas de uma proteína crucial para o ciclo de vida do novo coronavírus.





Atualmente, seis linhas de luz estão em operação no Sirius, recebendo propostas de pesquisadores do Brasil e do exterior. Outras quatro linhas estão em fase de comissionamento científico. A primeira fase do projeto ainda prevê a instalação de mais quatro linhas, dependendo da disponibilidade de recursos no orçamento federal, conforme informado pelo CNPEM.