Especialistas pedem aos líderes mundiais para reduzir risco de IA

Elon Musk também assinou uma carta pública pedindo uma pausa no desenvolvimento de IA (foto: FreePik)

Nesta terça-feira (30/5), um grupo composto por empresários e especialistas do setor de tecnologia solicitou aos líderes mundiais que se empenhem na redução do 'risco de extinção' apresentado pela Inteligência Artificial (IA). A mensagem, assinada por dezenas de profissionais, inclui Sam Altman, cuja empresa OpenAI desenvolveu o robô conversacional ChatGPT no ano anterior, capaz de criar obras de arte, literatura, ensaios e interagir com seres humanos sobre diversos temas.