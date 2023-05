Golpistas utilizam nome da Receita Federal em falso documento

442

A Receita Federal desmentiu o envio desses documentos (foto: Reprodução)

Em 2023, circula nas redes sociais a informação de que golpistas estariam usando o nome da Receita Federal em uma suposta intimação, mencionando o site info2010.x10.mx. A mensagem, na verdade, pode ser entendida como uma tentativa de alerta sobre a ação de criminosos enviando a falsa intimação, solicitando que as pessoas acessem o site mencionado.





Diversas versões da mensagem têm sido compartilhadas online, incluindo o conteúdo do falso documento. Ele afirma que a Receita Federal identificou inconsistências no cadastro de Pessoa Física do destinatário, relacionadas aos dados bancários fornecidos. Para resolver a situação, a pessoa deveria acessar o link fornecido e seguir as instruções.





É importante ressaltar que, assim como foi desmentido que a própria Receita Federal estaria enviando essa intimação, também é falso que golpistas estejam utilizando o documento com o endereço info2010.x10.mx em 2023. Na verdade, trata-se de uma mensagem que viralizou em 2017 e, na época, a Receita Federal realmente emitiu um alerta sobre a intimação falsa. Entretanto, os criminosos foram neutralizados naquele momento.





Uma das evidências de que o golpe com o endereço eletrônico em questão não está sendo aplicado em 2023 é o fato de que o site info2010.x10.mx encontra-se fora do ar, sem qualquer conteúdo ou formulário disponível. Isso não significa que não existam golpes ocorrendo atualmente, mas o alerta específico que circula nas redes sociais é falso.





Em resumo, a informação de que golpistas estariam enviando um documento falso com o endereço info2010.x10.mx em 2023 é falsa. Houve um golpe semelhante em 2017 e existem outros golpes do tipo ocorrendo em 2023, mas o aviso que está sendo compartilhado é incorreto.